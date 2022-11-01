لبنان الحر

وهكذا الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، الذي أنهى ولايته بتسليم البلاد للشغور الرئاسيّ، منتصف ليل أمس الاثنين. وكما تعوَّد منذ بداياته السياسية إثر تسلُّمه رئاسة الحكومة العسكرية في العام 1988، لم يشأ إلا أن يُخلي القصر الجمهوري، الأحد في 30 تشرين الأول العام 2022 منتقلاً قبل يوم واحد من انتهاء ولايته الرئاسية إلى الفيلا التي شيَّدها في الرابية، على وقع مواقف التصعيد والوعيد والاتهامات يميناً وشمالاً والتبشير بما هو أعظم.

صوت لبنان

بتاريخ 31 /10 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في فرع بنك بيبلوس – الحمراء الفلسطيني (و.ع.)، بعدما هدد بإطلاق النار على نفسه إذا لم يستجب لطلبه بسحب وديعته المالية لدى المصرف المذكور.

radio orient

مع انطلاق عدّاد الشغور الرئاسي اليوم المتوقع طويلا، وانقضاء عهد الرئيس ميشال عون تنتقل البلاد الى حقبة جديدة، علما ان بعض خبراء الدستور يؤكدون ان الولاية انتهت ليل 30 تشرين الاول، تماما كما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان ليل 24 ايار 2014 ، كونها اتمت العام .

اذاعة النور

جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشديده على أنّ توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، وأنه لا يمكن لحكومة تصريف أعمال ان تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي.

صوت المدى

يسعى رئيس الحكومة الجديد محمد السوداني للمناورة ببعض الملفات التي ينوي معالجتها خلال فترة توليه السلطة محاولا الافلات من قيود الإطار التنسيقي التي تحدد تحركاته.

ويعتقد ان السوداني قد يفتح عليه ابواب الجحيم في ملف حساس حاول اسلافه التقرب منه وهو ملف مخصصات الرئاسات الثلاثة والموظفين الكبار.