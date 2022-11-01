الديار – محمد بلوط

تناول موضوع دعوة الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي يوم الخميس المقبل من اجل مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون التي وجهها قبل يوم من انتهاء ولايته، ملتزماً بنص الفقرة ٣ من المادة ١٤٥ من النظام الداخلي للمجلس، والتي توجب الدعوة خلال ثلاثة ايام، وذلك بهدف اتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب، كما تنص الفقرة المذكورة . ومن خلال رسالته ركّز الرئيس عون على مطلب واحد وهو اعتذار الرئيس ميقاتي عن التكليف او نزع المجلس النيابي التكليف عنه. وأضاف "بلوط" من هنا، صارت الرسالة ايضا كـ " لزوم ما لا يلزم" خصوصا لجهة المطلب الاساسي اي اعتذار او نزع التكلييف عن ميقاتي لتكليف رئيس آخر وتشكيل حكومة جديدة، وهذا غير ممكن بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. كذلك تساءل ماذا يمكن ان يحصل في جلسة الخميس، وما هي مفاعيل رسالة عون ؟ وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابي مطلع إنّ ما يمكن أن يُقال في شأن رسالة الرئيس عون في جلسة الخميس قد قيل، لا سيما على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد على أنّ حكومة تصريف الاعمال مؤهّلة للقيام بدورها في مرحلة الشغور الرئاسي، ويشاركه الرأي الرئيس بري وكتل أخرى، بينما يعتبر الرئيس عون والتيار الوطني الحر وآخرين أنّ مثل هذه الحكومة لا تستطيع ان تمارس هذا الدور. كذلك يحذّر المصدر من الفوضى الدستورية التي تهدّد الكيان والميثاق، ويجدّد التأكيد على عدم شرعية قيام حكومة تصريف الاعمال بدور رئيس الجمهورية او الحلول محله او القيام بملء الفراغ او ممارسة صلاحيات الحكومة الكاملة المواصفات، التي ايضا تمارس وكالة الصلاحيات في فترة الفراغ الرئاسي حتى انتخاب رئيس للجمهورية. وختم قائلاً إنّ جلسة الخميس لن تضيف شيئاً على أجواء السجال وكباش مرحلة الفراغ الرئاسي، لكنّها ربما تستحضر فكرة الحوار حول الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية التي يركز عليها الرئيس بري، والذي يفترض أن يحسم مصيره ويتبلور شكله في الايام المقبلة.

الأخبار – رلى ابراهيم

تحدّثت عن موضوع الكهرباء وقالت حلم الـ10 ساعات كهرباء بات قريباً، إلاّ أنّ الأمر يتطلّب تعاون مصرف لبنان في تأمين التمويل بالعملة الأجنبية وتغطية استيراد الشحنات على فترات زمنية أقلّ مما اتفق عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتساءلت هل يصل لبنان إلى 10 ساعات كهرباء في غضون شهر، أي بحلول كانون الأول؟ وقالت إنّ الجواب رهن سير المناقصات التي أطلقتها وزارة الطاقة منذ 4 أيام والتي يفترض أن تؤمّن لمؤسّسة كهرباء لبنان 66 ألف طن من الغاز أويل، 46 ألف طن من الفيول أويل Grade A و28 ألف طن من الفيول أويل Grade B.

وأضافت أنّ هذه الكمية ستسهم في زيادة ساعات التغذية لتصبح 10 ساعات، لكن هذا الإنجاز مشروط بإيجاد حلّ للخلاف حول آلية الدفع.