روسيا اليوم

الدفاع الروسية: القوات المسلحة ضربت أهدافا للقيادة العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل قصف القيادة العسكرية ومنشآت أنظمة الطاقة في أوكرانيا، وأكدت على إصابة جميع الأهداف.

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة: "تواصل القوات المسلحة الروسية شن ضربات طويلة المدى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا، وقد تم تحقيق أهداف الضربة، وتعرضت جميع الأهداف المعينة للقصف".

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن بأنه بسبب الانفجارات في مرافق البنية التحتية، تم ادخال انقطاع التيار الكهربائي في البلاد إلى حالات الطوارئ.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أفادت بانقطاع الاتصالات المحمولة في كييف والمناطق المحيطة.

كما صدت الوحدات الروسية هجمات القوات المسلحة الأوكرانية في محور كراسنوليمانسك، وتم تحييد أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا.

كذلك تم تحييد أكثر من 60 جنديا في اتجاه دونيتسك، وأعادت القوات المسلحة الروسية العدو إلى مواقعه الأصلية في محور نيكولاييف كريفوي روغ بعد محاولات القوات المسلحة الأوكرانية الفاشلة للهجوم، وقامت القوات المسلحة الروسية بتحييد أكثر من 110 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب في اتجاه كوبيانسك.