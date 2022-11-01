وكالة الأناضول

أنقرة: ننتظر من موسكو إعادة النظر في تعليق مبادرة شحن الحبوب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تنتظر من روسيا إعادة النظر في قرار تعليق "مبادرة إسطنبول شحن الحبوب" .جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، الإثنين، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وأوضح البيان أن أكار شدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. وأضاف البيان أن أكار أبلغ نظيره الروسي بأن استمرار مبادرة الحبوب التي ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية، أظهرت أن جميع المشاكل يمكن حلها من خلال التعاون والحوار. ولفت أكار أن مبادرة شحن الحبوب هو نشاط إنساني بحت، يجب فصله عن ظروف الصراع. وذكر أكار أن تركيا ستواصل القيام بدورها في ضمان السلام بالمنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية على جميع المستويات. والسبت، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود، وطلبت اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الدولي، الإثنين المقبل، لمناقشة الأمر، وفق وكالة أسوشييتد برس.