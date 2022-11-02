TL

لبنان دخل اليوم رسمياً ودستورياً وواقعياً مرحلة الفراغ الرئاسي ما يدفع نحو تركيز كل الجهود للاستعجال في انهاء "عهد الفراغ" الجديد بأسرع وقت متاح حتى لا يسترسل عداده في هدر الوقت لان ما احتمله لبنان في حقبات الفراغ السابقة لم يعد يصح راهناً ولم يعد في امكان لبنان تحمل المزيد من الانهيار.

المنار

أطفئت الاضواء وأقفلت الابواب وانتزعت الاعلام، وعاد الفراغ سيداً لقصر بعبدا..

عاد رغم محاربة كثيرين له، لكن برضى آخرين عملوا لوصوله، متسلحين بخطاب ومرشحي التحدي، ولا يزالون يراهنون بأن يوجعوا البلد وأهله أكثر، عسى ان ينتزعوا منهم استسلاماً لمشاريع التبعية والتطبيع..

nbn

رسمياً ودستورياً انتهت الولاية الرئاسية معلنة رحيل عهد بكل ما له وما عليه على مدى ست سنوات.

والقصر الجمهوري بدا اليوم مهجوراً... حزيناً ليس لانتهاء ولاية ينص عليها الدستور بل لعدم وجود رئيس جديد في زمن الفراغ المقيت، فاعتباراً من منتصف الليلة الماضية انزلق لبنان نحو شغور رئاسي يؤمل ألا يطول في بلد منهك على المستويات كافة.

mtv

إنه اليوم الأول للشغور الرئاسي. العلم البناني أنزل عن السارية في قصر بعبدا، فيما انزلت صور الرئيس ميشال عون من مكاتب الإدارات الرسمية. إنه عهد جديد يبدأ في لبنان، صاحب الفخامة الأول فيه: الشغور.

ولأن الشغور غير طبيعي فإن مواقف كثيرة صدرت من أنحاء العالم تحض اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. الإتحاد الأوروبي دعا القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة.

NTV

أَجرى رئيسُ حكومةِ تصريفِ الأعمال نجيب ميقاتي لقاءاتٍ خلال مشاركته في أعمال القمة العربية في الجزائر، افتَتحها بمسؤولي الجامعة، وفي مُقدَّمِهم أمينُها العام أحمد أبو الغيط الذي أكّدَ وقوفَ المؤسسةِ العربية الأولى إلى جانبِ حكومتِه.

ورأى أنّ استمرارَ الشغورِ الرئاسي فترةً قد يَطولُ أمدُها، ستكونُ له تَبِعاتٌ سلبية على لبنان.

OTV

منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، لم ينتخب أي رئيس للجمهورية اللبنانية الا بعد فراغ، ولم يسلم أي رئيس بعد نهاية ولايته الحكم الا الى الفراغ، كما لم تشكل أي حكومة على الاطلاق ضمن مهلة معقولة، بل على العكس، ضاعت اشهر طويلة على اللبنانيين، لتولد حكومات متتالية فشلت اكثرياتها الوزارية في كل شيء، الا في تعزيز اسباب الانهيار الذي وقع عام 2019.

LBC

هل أصبح الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية خبراً عادياً؟ هل اعتاد المسؤولون على حياة سياسية من دون رئيس للجمهورية؟ هل هناك تواطؤ على الوصول إلى هذه النتيجة؟

لا تحدث مثل هذه الأمور مصادفة، ما يستدعي طرح السؤال التالي: ماذا بعد الفراغ في سدة الرئاسة؟ حتى الآن لا شيء: رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "دشن" عمله في مرحلة الفراغ بالمشاركة في أكبر حدث عربي هو القمة العربية في الجزائر، والهاجس ليس فقط الانفتاح بل محاولة الاتفاق مع الجزائريين لاستيراد الفيول، على رغم ان هذا الملف عالق بسبب الدعوى اللبنانية على شبكة سوناتراك الجزائرية.

الميادين

الرئيس الجزائري، الذي تستضيف بلاده القمة العربية في دورتها الـ31، يقول، في كلمته، إنّ مبادرة السلام العربية ركيزة أساسية لقيام سلام عادل وشامل، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، و"تبقى القضية الفلسطينية في صميم أولوياتنا".

الجزيرة

أظهرت عينات نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء عقب إغلاق صناديق الاقتراع، أن تحالف أقصى اليمين بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سيحصل على الأغلبية في الكنيست، وبالتالي تشكيل حكومة والعودة للسلطة.

العربية

أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع السعودية لمواجهة تهديدات إيران.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة من تهديدات إيران للسعودية، وإنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.