لبنان الحر

أكد النائب جبران باسيل، أن “الأبشع من الفراغ الرئاسي هو الفراغ الحكومي”، مشيراً إلى أن “شرعية الحكومة لا تستمد من الخارج”.

وأوضح في حديث لـ”الجديد”، أنه “أمام سابقة وجود فراغين الاتكال هو على مجلس النواب. أولاً من خلال انتخاب رئيس وثانياً من خلال الإنتاج”.

صوت لبنان

لفت الأستاذ الجامعي الدكتور محمد رمال في حديث لبرنامج مانشيت المساء الى أن رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي هي من صلب صلاحيات الرئيس ولكنها لزوم ما لا يلزم في هذا المضمون كونها ربما تصب في توصية مجلس النواب في صالح الحكومة.

radio orient

رأى المكتب السياسي في حزب الكتائب في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب سامي الجميل أنه “يخطىء من يعتقد أن البلد متروك للفراغ أو لحكومة تصريف الأعمال، بل إنه واقع في قبضة حزب الله الذي لطالما أدار المؤسسات خارج الأصول والقوانين، بترهيب السلاح تارة وترغيب المافيا طوراً بالتغاضي عن سمسراتها”.

اذاعة النور

كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية الى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس، وذلك مع انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون منتصف ليل 31 تشرين الأول 2022 وبعد تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واشرف المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير على كل التدابير التي اتخذت.

صوت المدى

يستعد محمد السوداني رئيس الحكومة الى خوض معركة جديدة مع القوى السياسية بشأن أكثر من 10 آلاف منصب وهو رقم تخميني لما يعرف باسم «الدرجات الخاصة».

ويفترض ان هذه المناصب «التي تتوزع على مستويين «(أ) وهم وكلاء الوزراء والمستشارون، و(ب) وهم المدراء العامون»، ان تقسم على الكتل التي شاركت في الحكومة وفق معادلة رياضية معينة.