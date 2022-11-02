يواصل الناخبون في اسرائيل التصويت في الانتخابات البرلمانية الخامسة في غضون 4 ساعات لاختيار اعضاء الكنيست. وذكرت هيئة البث الاسرائيلية ان نسبة المشاركة هذه هي الاعلى منذ عام 1999 حيث تم تسجيل نسب عالية من التصويت بلغت في تلك الانتخابات 78.7 في المائة عندما تنافس ايهود باراك وبنيامين نتنياهو ثم شكل باراك الحكومة.

احتل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، المركز الاول في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية، عبر الحصول على الاغلبية وفقاً لاستطلاعات شملت ناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع لكن ذلك قد يتغير مع ظهور النتائج الرسمية.

دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال يائير لبيد الذي قد يحتل حزبه الوسطي يسى عتيد المركز الثاني بعد حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، مواطنيه الى التصويت لمستقبل بلادنا.

قال نتنياهو ( 73 عاماً) بعد الادلاء بصوته في القدس: آمل في ان نختم اليوم بابتسامة لكن الامر متروك للشعب، وقد تحقق لنتنياهو هذا الفوز لأن التمثيل العربي هبط من 10 الى 9 مقاعد ولذلك ينبغي انتظار النتائج الفعلية التي ستظهر تباعاً الاربعاء والخميس. وتدل النتائج على ان حزب الصهيوني الديني الذي يضم غلاة المتطرفين بتسليل سومرتيتش وايمتار بن غفير حصل على 15 مقعداً وارتفع حزب شاس لليهود الشرقين المتديين من 9 الى 15 مقاعد وحزب يهدوت هتوارة للمتدينين الاشكار على 7 مقاعد.

ذكرت مصادر أن زعيم حزب الصهيونية الديني ايتمار بن غفير اليميني المتطرف هو المفتاح لمساعدة نتنياهو على العودة الى السلطة حيث اكتسبت كتلته زخماً في الاسابيع الاخيرة وقد تحتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.

إنتقد رئيس حزب الوحدة الوطنية اليميني وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غايتس زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قائلاً ان زعيم حزب الليكود غير قادر على قول اي شيء صحيح.