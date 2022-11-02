بدأت الهوة تتسع تدريجياً بين الكونغرس والإدارة في ملف دعم أوكرانيا. وطفا شرخ الخلافات بين الديمقراطيين على السطح مع كشف الشق الليبرالي من الحزب عن رسالة تحمل 30 من تواقيعهم كتبوها للرئيس الأميركي جو بايدن، فيها كلمات تعكس تململهم من سياسة الإدارة تجاه أوكرانيا وروسيا، وتدعوه إلى فتح قنوات حوار مع الكرملين لوقف الحرب.

قال مسؤولون دفاعيون أميركيون كبار، إن حاجة أوكرانيا لوسائل دفاعية جوية، «تمثل أولوية»، في مواجهة الهجمات التي تشنها روسيا مستهدفة البنية التحتية المدنية لأوكرانيا بشكل وحشي. وقال مسؤول دفاعي إن الجيش الأوكراني تمكن من التصدي ضد بعض الهجمات الروسية، لكن الدفاع الجوي لا يزال يمثل أولوية. وأضاف أن الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وإمدادات المياه تشكل مخاوف خطيرة تضر بالسكان المدنيين بشكل مباشر.

تواصلت، أمس، الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية. وتحدى الطلاب الإجراءات الأمنية المشددة، واستمروا في تنظيم تجمعات تندد باعتقال زملائهم واقتحام قوات الأمن للجامعات.

أكد مجلس الأمن القومي الأميركي استعداد أميركا للرد على أي اعتداء إيراني على السعودية. وقال متحدث باسم المجلس: نحن قلقون من التهديدات، ونُبقي على تشاور مستمر مع السعوديين عبر قنوات عسكرية واستخباراتية، ولن نتردد في التصرف دفاعاً عن مصالحنا ومصالح شركائنا في المنطقة.

غادرت عدة سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانية، أمس الثلاثاء، وذلك على الرغم من انسحاب روسيا من اتفاق إسطنبول الذي وقع في يوليو (تموز) الماضي؛ بهدف ضمان تصدير السلع الأوكرانية، على الرغم من تعليق موسكو مشاركتها في الاتفاق، السبت الماضي.

قال قصر الإليزيه أمس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفقا، خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الأول، على التحضير لمؤتمر دولي لدعم صمود المدنيين الأوكرانيين طيلة فترة الشتاء. ووفق ما أوردته مصادر القصر الرئاسي، فإن المؤتمر المذكور سيلتئم في باريس، يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسيسبقه بيوم واحد مؤتمر ثنائي فرنسي - أوكراني غرضه تعبئة الشركات الفرنسية لدعم أوكرانيا والاستجابة لحاجاتها الملحة وللاستثمار فيها لاحقاً.

كشفت وثائق ادعاء فيدرالية أميركية أن مرتكب الهجوم المزعوم على بول بيلوسي (82 عاماً)، ديفيد دوباب، أبلغ الشرطة أنه كان يعتزم خطف رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رهينة، على أن يكسر ركبتيها إذا كذبت عليه خلال استجوابه لها، لكي تكون عبرة لأعضاء الكونغرس الآخرين على عواقب أفعالهم. وظهرت هذه التفاصيل المثيرة في وثائق الادعاء حول الهجوم على منزل آل بيلوسي في كاليفورنيا قبيل فجر الجمعة.

أصدرت محكمة فدرالية، الثلاثاء، حكماً بالحبس 20 عاماً بحق أميركية انضمت الى صفوف تنظيم «داعش» ووصلت الى مراتب عليا حيث عينت في منصب قائدة كتيبة نسائية، وهو أمر قلما يحصل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود منفصلةً عن ظروف الصراع في أوكرانيا محذرةً من أن سفن الحبوب التي تنتظر التفتيش في مضيق البوسفور إثر تعليق روسيا العمل بالاتفاقية الموقَّعة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي تشكّل خطراً ملاحياً.

نددت عشرات الدول في الأمم المتحدة بانتهاكات «خطيرة ومنهجية» ضد حقوق الإنسان تمارسها الصين في إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة في البلاد، مطالبة بكين بإطلاق «جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم» في هذه المنطقة.