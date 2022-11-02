انطلقت في الجزائر، أمس، أعمال القمة العربية الـ31 تحت عنوان «لمّ الشمل»، وعلى جدول أعمالها إعادة الاعتبار للتعاون العربي، والتأكيد من جديد على مركزية القضية الفلسطينية والحل السلمي لها، وفق مندرجات المبادرة العربية التي تبنتها قمة بيروت في عام 2002.

وتختتم القمة، اليوم، ببيان ختامي يعالج أبرز القضايا الواردة على جدول الأعمال، وسط جهود لتحقيق توافقات على القضايا الخلافية ونقاش حول الإصلاح، ودعوات متزايدة لإيجاد آليات أكثر فاعلية للتعاون العربي، وإجماع على إدانة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وشهدت القمة مشاركة 15 زعيماً عربياً، بالإضافة إلى ضيوف للقمة، وهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بصفته الرئيس الحالي لـ«منظمة حركة دول عدم الانحياز»، والرئيس السنغالي ماكي سال، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي حالياً.

شرعت القوات التركية في شمال سوريا، في عملية إعادة انتشار في إدلب وريف حلب بهدف مواجهة محاولات تقدم قوات النظام من ناحية، وتحجيم «هيئة تحرير الشام» من ناحية أخرى. وانتهت القوات التركية من تثبيت نقطة عسكرية جديدة على طريق سيرجلا بجبل الزاوية، جنوبي إدلب، تُشرف على مناطق سيطرة الجيش السوري في حرش كفرنبل بريف إدلب.

كرر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد "حل فوري لأزمة مخيم الهول" الذي يؤوي عوائل عناصر "داعش"، ووضع "آلية جادة لإعادة تأهيل الأطفال والنساء" الذين أحضروا إليه، أو ولدوا فيه.

ونشر "المرصد" على موقعه، الثلاثاء، تقريراً؛ أورد فيه أن الأحداث المتوالية في مخيم الهول، الواقع أقصى جنوب شرقي الحسكة، تعدّ إرثاً شاهداً على الفوضى التي أطلقها تنظيم "داعش" في سوريا؛ حيث بات مخيم الهول للاجئين والنازحين أشبه بـ(دويلة) لعناصر وعائلات التنظيم.

وسط إصرار أممي على دفع العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات العامة المنتظرة، وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار، لم تخف بعض الأطراف المحلية، التي تترقب نتائج القمة العربية بالجزائر، مواقفها حيال التباينات الحاصلة في صياغة بنود مسودة البيان الختامي المقترح، بشأن المطالبة بإدانة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

صعد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ"الجيش الوطني" الليبي، من نبرة تهديداته تجاه تركيا، وهدد مجدداً في خطاب له امس بشن ما وصفه بـ"حرب فاصلة لتحرير البلاد من التواجد العسكري لتركيا والمرتزقة الموالين لها".

بحثت وزيرة الخارجية الليبية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، أمس، مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي يائيل لامبرت، سُبل تعميق العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، فضلاً عن تثبيت الاستقرار في البلاد، ودعم جهود الحل السياسي للوصول لإجراء انتخابات وطنية على قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن من أهم أولويات حكومته، استرداد أموال العراق المهرَّبة إلى الخارج، وأكد في حديث خلال زيارته يوم الثلاثاء إلى هيئة النزاهة، أن استرداد الأموال من الخارج هو من أولويات الحكومة، قائلاً إن أول المعايير في تعامل الحكومة مع حكومات الدول هو مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة، لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة.

قال موقع روسيا اليوم أمس، ومصادر إعلامية متطابقة، إن الجزائر ستوقع عقداً ضخماً مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح ما بين 12 و17 مليار دولار. وذكرت صحيفة «Africa Intelligence» أن مفاوضات تجري الآن حول إبرام اتفاقية إطارية بشأن الإمدادات العسكرية الروسية للجزائر للسنوات العشر القادمة.