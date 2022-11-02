اللواء – حسين زلغوط

قال إنّ البلاد تتّجه نحو التصعيد السياسي غير المسبوق، وأنّ هذا التصعيد الذي ستكون ساحته مجلس النواب سيكون متفلتاً من أية ضوابط، حيث أن الافرقاء المتخاصمين سياسياً بدأوا يستعدون لهذه المعركة ما إن خرج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا حيث أطلق في خطاب نهاية ولايته العنان لهذه المعركة التي ستكون وفق المعطيات من أشرس المعارك التي حصلت خلال سنوات عهده. وبالنظر لحالة الاحتقان السياسي الموجودة فإنه لم يعد أمام القوى السياسية على اختلافها سوى المواجهة الشاملة في خضم الفراغ الرئاسي وعدم التمكن من تأليف حكومة جديدة. ومما لا شك فيه فإن الصورة التي تحكم المشهد السياسي الراهن تدل على ان البلد يتجه بسرعة قياسية نحو الانزلاق الى واقع مجهول في ظل توقعات بحصول خضات سياسية ودستورية مصحوبة بأزمات اجتماعية، من دون وجود أي كوابح داخلية أو خارجية تجنبه هذا الانزلاق. ووفق ما يرصد من وقائع سياسية يومية فان شرارة الاشتباك السياسي النوعي هذه المرة ستنطلق وبشكل مباشر ومن دون أي مواربة، من جلسة بعد غد الخميس والتي هي محسومة النتيجة لجهة عدم أخذ المجلس برسالة الرئيس عون التي يطلب فيها من المجلس سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي. ووسط هذا الافق السياسي المقفل في الداخل، برزت بعض المؤشرات التي توحي وكأن الفرنسيين لا يرغبون بإطالة أمد الفراغ الرئاسي وعدم تأليف حكومة جديدة لإدراكهم بأنّ هذا الفراغ سيزيد الامور تعقيداً في لبنان. ووفق مصادر سياسية مطلعة، تفكّر فرنسا في القيام بخطوة ما من شأنها فرملة حدة الصراع السياسي الموجود وتهيئة المناخات الملائمة للشروع في ملء الشغور الرئاسي وتأليف حكومة جديدة. وتشير هذه المصادر إلى ان الفرنسيين على تواصل دائم مع القيادة في المملكة العربية السعودية للعمل معاً على بلورة حلول تؤدي الى اخراج لبنان من وضعه المأزوم. من هنا، فإن المصادر ترى ان المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالصراعات السياسية، وأنّ هذه الصراعات ستبلغ من الحدة التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها منذ عقود، وهو سيكون أمام مفترقات طرق خطيرة، ما لم يتنبه أهل الحل والربط لهذه المخاطر ويذهبوا في اتجاه إيجاد الحلول على قاعدة التوافق والتفاهم، لأن القفز على هذه القاعدة وسط الخارطة السياسية الموجودة في مجلس النواب هو ضرب من الجنون.

الشرق – تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع الشغور الرئاسي وقالت قصر بلا سيّد… وسيّد بلا قصر، هكذا كانت مشهدية اليوم الأول من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، فالجناح الرئاسي في قصر بعبدا، وكل ما له ارتباط بالرئيس بات أمس يتيما، وهذه الحالة قد تكون طويلة الامد في حال استمرت المناكفات السياسية الحالية في البلد. وأضافت أنّ الفراغ سيكون له تداعيات قاسية على الصعد السياسية، الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الإطار اعتبر مرجع ديبلوماسي عربي رفيع في لبنان ان المرحلة المقبلة ستكون قاسية على اللبنانيين، سيما وأن تجارب سنوات الفراغ التي سبقت عهد الرئيس عون كانت مختلفة تماماً عن هذه الحقبة. كذلك قال إنّ هذا الامر لا يمنع اطلاقاً من مواكبة الجهات الدولية والعربية لحل الأزمة في لبنان، وفي هذا المجال كشف المرجع الديبلوماسي عن توجه بعض الدول العربية الفاعلة على الساحة اللبنانية إلى تكثيف اتصالاتها مع مراجع اقليمية بغية التوصل إلى حل تتوافق عليه الجهات السياسية، ويسهم في حل الأزمة، ويساعد على انتخاب رئيس جديد. وإن الجامعة العربية ستعمل ما في وسعها وبالتنسيق مع مراجع دولية واوروبية وإقليمية على تخطي العقبات التي تحول دون التوصل إلى تسوية. الا ان هذا المرجع أبدى تخوفا كبيرا من الانزلاق الأمني في لبنان، والذي في حال حصل، فإنه قد يغير في كل المعادلات والتفاهمات.