TL

بعد ثلاثة ايام على انتهاء ولاية العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية وفيما التحضيرات قائمة لتلاوة رسالة الرئيس عون غداً في مجلس النواب حيث تطوى الصفحة. صدر في مجال آخر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الآتي: بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول الى رئيس توافقي يعتذر الرئيس بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الإعتراض والتحفظ سيما من كتلتي "القوات" و"التيار".

المنار

الدعوة لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون التي ارسلها الى المجلس النيابي قبل انتهاء ولايته، فستكون غدا، على امل الا تكون المواقف على حدتها فوق منابر المزايدات، ما يزيد الازمة المصبوبة على رؤوس اللبنانيين ويصعب حالهم.

nbn

تتجه الانظار الى يوم الخميس المقبل حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية وفي موازاة ذلك اعلن الرئيس بري عبر بيان لمكتبه الاعلامي انه بعد استنتاج الاراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي يعتذر عن السير قدما لهذا التوجه نتيجة الاعتراض والتحفظ لا سيما من كتلتي القوات والتيار.

mtv

ان يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في القمة العربية ان لبنان تغير . ونفهم تأكيده ان لبنان يحارب الأوبئة باللحم الحي وان شبابه هاجر . ونفهم ان يطلب ميقاتي من العرب مساعدة لبنان ... كلها امور نفهمها ونتفهمها لكن ما لا نفهمه ان المواطن اللبناني محكوم كلما هطلت قطرة شتاء من السماء ان يغرق بالبحيرات على الارض، وتحديداً على الاوتسترادات الأساسية التي تربط بين المناطق اللبنانية.

NTV

ماغي محمود هي شعب بأكمله ومدرسة الأميركان في جبل محسن هي البلد الذي على رؤوس طلابه وساكينه ينهار أما الدولة وعموم زعمائها فلهم بيانات الاستنكار ابنة الستة عشر عاما طالبة ثانوية القبة المختلطة، لم تنه حصة التربية الوطنية قبل أن تتلقى الدرس القاتل ويسقط على صفها جسر مرتفع ينهي حياتها ويجرح آخرين فارقت ماغي رفاق المقاعد الدراسية وشيعت إلى مثواها لكن مشى في جنازتها نواب ومسؤولون ونثروا على موكبها عبارات الأسى التي لا ترد الروح.

OTV

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، لم تنته أزمات البلد، فلم يسلم سلاح حزب الله، ولم تسلك علاقات لبنان العربية والدولية طريق التعافي، ولم ينخفض الدولار، ولم تؤمن الكهرباء أربعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرين، ولم يعش اللبنانيون أحلى عيشة.

LBC

لم يكن ينقص العالم الغارق في ازماته، سوى فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المبكرة.

فوز نتنياهو بحسب النتائج الاولية، أمن حصول معسكره، على غالبية نيابية ستتيح له تشكيل حكومة، يجمع المراقبون أنها الأكثر تطرفاً منذ قيام إسرائيل.

الميادين

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أننا نقف إلى جانب إيران ضد الهجمة المغرضة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل وأدواتها ضدها، معتبراً أن "المؤامرات التي تستهدف سوريا وإيران ستسقط لأنها تتناقض مع إرادات شعبيهما.

الجزيرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "حتى لو انسحبت روسيا من هذه الصفقة، فإننا كما قلنا سابقا، سنكون مستعدين لتوريد الحجم الكامل للحبوب التي تم تسليمها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقراً، والذي كان فقط 4%". واشار الى أنه "إذا انسحبنا من هذه الاتفاقية في حالة انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها، فسنقوم بتوريد الحجم الكامل الذي تم تسليمه من أراضي أوكرانيا إلى أفقر البلدان مجاناً".

العربية

أكّد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنّه "من الصحيح أن سوريا لم تشارك في هذه القمة العربية في الجزائر، لكن الحديث حول سوريا كان حديثًا هامًا للغاية".