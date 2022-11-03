لبنان الحر

التقى النائب فريد البستاني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي حيث وضعه في أجواء العمل المستقبلي للجنة الاقتصاد في مجلس النواب التي يرأسها والتي سوف تعكف على تفعيل العمل التشريعي المواكب للإصلاحات الواجبة والضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

صوت لبنان

استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب نظيره وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في مقر الوزارة في الجزائر بحضور سفير لبنان في الجزائر محمد حسن وسفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي.

radio orient

اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أنّ "الوضع الأمني في لبنان مستقر، وإذا كان "التيار الوطني الحر" يريد إحداث الفوضى، فاللبنانيون لا يريدونها". ولفت إلى أنّ مخيمات النازحين السوريين في لبنان لا تشكل خطرًا، وإنما عبئًا أمنيًا نتعاطى معه كما ينبغي.

اذاعة النور

أشار وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، تعليقًا على صورة من منطقة الحايك سن الفيل بعد هطول الأمطار، إلى أنّه "للمرة المليون ونكررها، على شركات رفع النفايات والبلديات ان تقوم بواجباتها، ليس لدينا القدرة على أن نقوم بدورنا ودور غيرنا كل مرة".

صوت المدى

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، انه "بعد إستمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي يعتذر بري عن السير قدماً بهذا التوجه نتيجة الإعتراض والتحفظ سيما من كتلتي "القوات" و"التيار".