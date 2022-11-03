أصيب "ضابط إسرائيلي" بجروح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله بالضفة الغربية، وأفاد المتحدث باسم جيش العدو أن فلسطينياً دهس ضابطاً على حاجز مكابيم غرب رام الله، ثم نزل وحاول طعنه بفأس، قبل أن يطلق عليه الجنود النار ويرتقي شهيداً. وقالت نجمة داود الحمراء إن الضابط المُصاب في عملية الدهس يبلغ من العمر 20 عاماً نقل إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته خطيرة. وبحسب حدشوت حموت فإن منفذ العملية هو الشهيد عبد الحافظ يوسف ريان.

وتأتي العملية غداة انتخابات الكنيست التي شهدت تقدماً لكتلة نتنياهو حسب النتائج الأولية، حيث بدأت الانتخابات وسط حالة من التأهب الأمني خشية تنفيذ عمليات نضالية على خلفية تواصل موجة العمليات.

على ضجيج أصوات أتباع الصهيونية الدينية بزعامة بن غفير وسموترتش، ونداءات الموت للعرب، وليس الموت للمخربين، كما كان يهتف بن غفير قبل الانتخابات، الآن أعاد الدسك وأعاد تفعيل نفس الشعار "الموت للعرب" دون أن ينهاهم عن الدعوة لقتل العرب والاكتفاء بالموت للمخربين. حيث احتفل الليلة اليمين المتطرف بنتائج الانتخابات شبه النهائية والتي نتيجتها: “اليمين في إسرائيل” – يصبح الأكبر من أي وقت مضى.