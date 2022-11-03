وعدت إيران روسيا بآلاف الطائرات بدون طيار وقد تكون مستعدة لإرسال المزيد من الأسلحة إلى موسكو للمساعدة في حربها على أوكرانيا. تقول التقارير الأخيرة من شبكة CNN: “إن إيران تستعد لإرسال ما يقرب من 1000 قطعة إضافية، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض والمزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية، إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا”. هذه مرحلة جديدة في التحالف الإيراني الروسي.

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تعرب عن أملها في تمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 19 تشرين الثاني، وتنفيذ بنود الاتفاقية بالكامل. وقال دوجاريك: "نأمل بشدة في تمديد الاتفاق وتنفيذه بالكامل". وأضاف أن المجتمع الدولي بأسره مهتم بتنفيذ الصفقة وكذلك "بإزالة أي عقبات أمام تجارة الحبوب والأسمدة الروسية".