انطلقت في الجزائر، أعمال القمة العربية الـ31 تحت عنوان «لمّ الشمل»، وعلى جدول أعمالها إعادة الاعتبار للتعاون العربي، والتأكيد من جديد على مركزية القضية الفلسطينية والحل السلمي لها، وفق مندرجات المبادرة العربية التي تبنتها قمة بيروت في عام 2002. وتختتم القمة، اليوم، ببيان ختامي يعالج أبرز القضايا الواردة على جدول الأعمال، وسط جهود لتحقيق توافقات على القضايا الخلافية ونقاش حول الإصلاح، ودعوات متزايدة لإيجاد آليات أكثر فاعلية للتعاون العربي.

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، استضافة بلاده اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة. وأثنى الأمير فيصل بن فرحان، خلال الجلسة الختامية لاجتماع «قمة الجزائر»، التي ترأس فيها وفد بلاده، على الجهود المبذولة والملموسة لإنجاحها، والمتمثلة بالإدارة الحكيمة لأعمالها، التي عكست حُسن التنظيم وتميز الإعداد، مؤكداً تثمين الرياض لمخرجات القمة التي تُعد تجسيداً لدور الجامعة العربية في خدمة العمل العربي المشترك.