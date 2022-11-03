الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن متتبّعين للتطورات الجارية قولهم إن الاتفاق على رئيس الجمهورية التوافقي يمكن أن يحصل في لحظة، كما أنه يمكن أن يطول إلى أجل غير مسمّى ويستمر معه خلو سدة رئاسة الجمهورية مشفوعاً بجدال دستوري وسياسي حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في تولّي مهمات هذه الرئاسة وكالة من عدمها.

الأخبار/ هيام القصيفي

أوضحت ان البحث عن رئيس الجمهورية الجديد يوازيه البحث عن رئيس حكومته. أهمية الأول بقدر أهمية الثاني، لأن تجربة مماثلة لتسوية الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري دونها عقبات جمة. فمع البحث عن رئيس جديد للجمهورية، بدأ البحث الجدّي، منذ أيام، في هوية رئيس الحكومة الجديد وانتمائه. فالنقاش حول حكومة تصريف الأعمال ودستوريتها انتهت مفاعيله مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وهذا يعني أنه يفترض الانتقال إلى مرحلة جديدة أصبحت كل القوى معنية بها.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

قال: رضخ اللبنانيون لزيادة أسعار الأدوية بأكثر من 25 ضعفاً، على أمل توفّرها، ولم ترضَ السلطة بانجاز خطة دوائية عادلة. أشهر عدة مضت على رفع الدعم عن أغلبية الاصناف، وما زال الكثير من الأدوية المدعومة وغير المدعومة مفقودة. أما عن الوعود بتعزيز مراكز الرعاية الأولية والمستوصفات، ودعمها بالعلاجات لمعدومي الحال فـ"ذهبت أدراج الرياح".