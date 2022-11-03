روسيا اليوم

إيران تنفي المعلومات عن "هجوم إيراني وشيك" على السعودية

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الشائعات التي تم نشرها يوم الثلاثاء، عن "هجوم إيراني وشيك" على أراضي المملكة العربية السعودية.

وردا على مقال صحيفة "وول ستريت جورنال" قال كنعاني: "مثل هذه المواد الإخبارية المنحازة من قبل بعض الدوائر الغربية والصهيونية يتم نشرها بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدمير الاتجاهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل سياسة حسن الجوار مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، وتسعى لترسيخ وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عن إقامة تفاعل بناء مع جيرانها وستواصل ذلك بجدية". ويوم الثلاثاء، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين أن المملكة العربية السعودية تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن "هجوم إيراني وشيك" على أهداف في المملكة. ووفقا للصحيفة، أدى تبادل المعلومات، إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوات "الأمريكية وغيرها" في الشرق الأوسط. وبحسب المعلومات الاستخبارية التي قدمتها الحكومة السعودية، فإن الجيش الإيراني يخطط لضرب أهداف في مدينة أربيل بالعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية نفسها في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ووفقًا للخبيرة السياسية الإيرانية كارين غيفورغيان، يمكن لواشنطن أن تثير صراعا خطيرا في الشرق الأوسط عشية انتخابات الكونغرس.