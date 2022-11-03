وكالة الأناضول

أردوغان يعرب عن سعادته لحل مشكلة شحن الحبوب الأوكرانية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته جراء حل المشكلة في شحن الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تناولا خلاله التطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أردوغان لزيلينسكي أن تمكن أوكرانيا وروسيا من بيع منتجاتهما من الحبوب مهمة للعالم بأسره، مشددًا على أهمية استمرار اتفاقية شحن الحبوب. وشدد أردوغان على ضرورة زيادة الجهود الدبلوماسية "من أجل إنهاء الحرب بحل عادل على أساس فهم سيؤدي إلى الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة موسكو للمشاركة في اتفاق الحبوب بعد حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة. كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاق.​​​​​​​

وفي 22 تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.