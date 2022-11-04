TL

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ "وضع البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، بيئة حاضنة للكوليرا، وكمية السوائل في جسم أقل عند الكبار لذلك يتعرضون لجفاف وهم أكثر عرضة للوباء"، موضحًا "اننا أطلقنا حملة توعية في المراكز الصحية".

المنار

تليت الرسالة الرئاسية على مجلس النواب، فوصلت معها رسائل متعددة بأكثر من اتجاه.. على ان الوجهة الالزامية التي تغني اللبنانيين عن كل هذه الاجتهادات التي يعرفها الجميع، ويعمل لها البعض، وينكرها آخرون – هي البحث عن التوافق للسير سريعا نحو رئيس جديد للجمهورية ..

nbn

رغم أن رسالة الرئيس السابق ميشال عون شكلية ولا قيمة قانونية لها ولا تؤدي الى أي نتيجة عقدت الجلسة النيابية على نيتها من باب حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على إحترام الأصول والتقاليد الدستورية بعيدا من مزايدة من هنا وإستثمار سياسي من هناك وإفتئات من هنالك.

mtv

رسالة لزوم ما يلزم التي بعث بها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الى مجلس النواب الاحد الفائت، توجت اليوم بجلسة تأكيد المؤكد في ساحة النجمة. فبمعزل عن المناوشات اللفظية التي حصلت بين النائبة ستريدا جعجع والنائب جبران باسيل من جهة، وبين باسيل ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، فان الجلسة لم تأت بجديد.

NTV

من حيث لا يدري منح الرئيس السابق ميشال عون ثقة لحكومة ميقاتي الملتبسة بالصلاحيات, فرسالته الى المجلس زيتت عجلاته الوزارية عندما تخطت نزع التكليف وسحب الثقة واكتفت بوصايا غير ملزمة ولا تحفظ في الكتب هي مجرد جلسة تلاوة الفاتحة عن روح الدستور بعد إقامة صلاة الغائب على طاولة الحوار ودفع بدل خلو موقع الرئاسة توقيعا على مرسوم استقالة حكومة مستقيلة.

OTV

قضي الأمر: نجيب ميقاتي وداعموه لن يسطوا على صلاحيات الرئاسة.

هذه هي خلاصة الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة رسالة الرئيس العماد ميشال عون، والتي فضحت مجرياتها تفاصيل كثيرة حول الأشهر الأخيرة، التي تلت الانتخابات النيابية، لناحية رفض تشكيل حكومة جديدة، وهو ما كان جزمه الأحد الفائت كلام ميقاتي الصريح في حديث تلفزيوني عن أنه لم يجد مصلحة في التأليف.

LBC

المفيد من جلسة مجلس النواب اليوم، وهي الأولى بعد الفراغ في سدة الرئاسة: تأكيد مجلس النواب على ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال".

أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا ولسنا بصدده اليوم.

الميادين

كشف أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنّ الأخير يفكر في ‏إعلان الترشح للرئاسة من جديد، في حال نجح الجمهوريين بالسيطرة على غالبية مقاعد الكونغرس في انتخابات التجديد ‏النصفي.

الجزيرة

هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية وقال إنه يتوقع "فتح صفحة جديدة من التعاون" مع الحكومة الجديدة.

العربية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أنها لم تجد أي مؤشرات على "أنشطة نووية غير معلنة" في ثلاثة مواقع في أوكرانيا خلال عمليات تفتيش بناء على طلب كييف بعد اتهامات روسية لها بتطوير "قنبلة قذرة".