لبنان الحر

إلتقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وفداً من مفوضي الإتحاد الأوروبي الى لبنان ضم رئيسة التعاون Alessandra Viezzer، ورئيسة الفريق الإقتصادي Alessia Squarcella، والملحق الإقتصادي Abdel Bitat.

صوت لبنان

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن "قلقها الشديد إزاء تفشي داء الكوليرا في لبنان واليمن، وبالأخص مع ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات"، مناشدة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى "التحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاعين الصحيين في لبنان واليمن لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.

radio orient

إلتقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على رأس وفد من المجلس، وتم التداول في الأوضاع الإسلامية والوطنية والمعيشية والاقتصادية وما يعانيه اللبنانيون من أزمات ومآسي اجتماعية وإنسانية.

اذاعة النور

أعلنت وزارة المالية، في بيان، "أنّها أنهت كلّ الإجراءات المرتبطة بصرف المساعدة الاجتماعيّة للمتقاعدين، عسكريّين ومدنيّين، وأحالتها إلى مصرف لبنان، على أن يحيلها المصرف بدوره إلى المصارف الخاصّة لتُسلَّم إلى مستحقّيها".

صوت المدى

تستكمل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون، باللقاء السادس تحت عنوان "الرعاية الصحية للمرأة من جميع الفئات العمرية" وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.