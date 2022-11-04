قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، إن بلاده تعتقد أن للصين وروسيا نفوذا يمكن استخدامه لإقناع كوريا الشمالية بعدم استئناف تجارب القنبلة النووية بعدما أوقفتها العام 2017، وذلك في ظل تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر المسؤول، الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه في الوقت الذي تقول فيه واشنطن منذ أيار 2022 إن بيونغ يونغ تستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ 5 سنوات، لم يتضح متى قد تجري مثل هذا الاختبار. وأضاف "لدينا ثقة كبيرة بأنهم قاموا بالاستعدادات. نعتقد أنه بإمكانهم القيام بذلك" في إشارة إلى استعداد الكوريين الشماليين لمعاودة تجارهم النووية. وقال المسؤول نفسه "نعتقد أنهم (كوريا الشمالية) يجرون حسابات حول درجة التقبل لدى الآخرين بالمنطقة، وخاصة روسيا والصين. وأعتقد أن المواقف الروسية والصينية لها تأثير عليهم".

وحسب دبلوماسيين فإن واشنطن طلبت من مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة الاجتماع علنا لمناقشة قضية كوريا الشمالية، بعد سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ نفذها هذا البلد، بما في ذلك ما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إنه صاروخ باليستي عابر للقارات. وقد أجرت بيونغ يونغ، أول أمس، 23 عملية إطلاق لصواريخ، فضلا عن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" يهدف إلى تقويض علاقات الطاقة بين روسيا وأوروبا التي ستضطر إلى التحول إلى بدائل باهظة الثمن. "كان الهدف هو تحويل المستهلكين الإقليميين (في أوروبا) بشكل جذري نحو موارد باهظة الثمن، سواء كانت غازا مسالا أجنبيا أو تقنيات نظيفة جديدة. على أي حال، فإن الخاسر هم المواطنون العاديون وقطاعات صناعية بأكملها". وأشار أنتونوف إلى تسريع عملية إزالة التصنيع في أوروبا بما فيه من فوائد واضحة للولايات المتحدة. ووصف أنتونوف الهجوم على البنية التحتية بأنه سابقة خطيرة للغاية. وأضاف: "أي منشأة حيوية، أينما كانت، أصبحت مهددة الآن. فضلا عن ذلك، لا يمكن تنفيذ مثل هذا العمل الإرهابي دون مشاركة حكومة". ووقعت الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب "السيل الشمالي" تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد عمليات تخريبية متعمدة، بينما ذكرت شركة "نورد ستريم" المشغلة لخطي الأنابيب أن الحادث الذي وقع لخطي الأنابيب غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وقد رفع مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي قضية "هجوم إرهابي" بهذا الصدد.