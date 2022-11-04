اندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي ومسلحين من قبيلة همدان في مدينة ‎الحزم التابعة لمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن. وقال مصدر قبلي إن الاشتباكات اندلعت، بين ميليشيا الحوثي وقبائل همدان شرق مدينة ‎الحزم القريب من منطقة ينبأ، على خلفية محاولة الميليشيا بسط نفوذها على أراض تعود ملكيتها لقبيلة همدان. وأوضحت المصادر أن أبناء قبيلة همدان رفضوا محاولات الميليشيا الحوثية السيطرة على أراضيهم وحفر آبار ارتوازية بالقوة، بحسب ما ذكره موقع "نيوزيمن" الإخباري. الاشتباكات، وفقا للمصادر، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن المنطقة شهدت، توافدا لمسلحين من قبائل همدان، كما أرسلت الميليشيا الحوثية تعزيزات من المسلحين للمنطقة، واستحدثت نقطة أمنية جديدة شرق منطقة ينبأ، واختطفت عددا من أفراد القبائل.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية. وأشارت إلى أن المملكة تدعم كل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، متمنية لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها السلامة والاستقرار والازدهار.