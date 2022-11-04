اللواء / كارول سلوم

قالت أنه لن يكون هناك كلام أو استفسار في المرحلة المقبلة سوى عن مصير الانتخابات الرئاسية، ولعل أي جواب يقال، يحمل صفة المجهول، وفي هذه كلمة ما قل ودل. وأوضحت أنه بالدليل والقراءة السياسية، يستوطن الشغور، وهذه المرة سيطول اكثر مما يتخيل البعض، والسبب هنا لا يحتمل أي شرح ومَن رفع سقف خطابه أو موقفه من الأفرقاء لن يتراجع عنه تحت أي ضغط، ومَن قرر المواجهة لن يعود عن قراره. وهكذا تمر الأيام ويواصل الشغور فرض سيطرته إلى أجل غير مسمى.

نداء الوطن / رمال جوني

لفت إلى انه قبل دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ يتخبّط المواطن بالأسعار التي تشهد ارتفاعاً وتفاوتاً غير مسبوق، ما دفعه للسؤال "شو بعد ناطرنا"؟ وأوضح أن الناس يتخوفون من الأسوأ، فالآتي لا يبشّر بالخير بل يضعهم في مهبّ عاصفة الغلاء المرتقبة، والتي لن تكون سهلة. حكماً الدولار الجمركي ستصيب شظاياه كلّ شيء، ولو كانت هذه السلعة أو تلك لا تدخل في اطاره، "فتجّار البلد أدرى بشعاب الاستغلال"، كما يؤكد أحدهم وهو يبحث عن سلع غذائية رخيصة يحفظها لوقت الضيق. وقال أنه على عتبة الشتاء باتت المحروقات كلّها على الدولار، حتى المدافئ ايضاً، وقد تشهد ارتفاعاً بمجرّد دخول الدولار الجمركي الخدمة الفعلية، ما سيرتّب على المواطن مزيداً من التدهور الاقتصادي، وصعوبة في توفير التدفئة. أمّا أصحاب الاشتراكات فيلوحّون بالزيادة وكأنّ الدولار الجمركي يشملهم، حتى المرضى يتخوّفون من رفع أسعار الأدوية، كل هذا الخوف يصبح مبررا ما يعني أنّ عليهم الاستعداد للعاصفة المرتقبة والتي قد "تطيح الجمل بما حمل".