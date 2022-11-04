روسيا اليوم

الدفاع الروسية: قواتنا تتقدم على محور جنوب دونيتسك وتتصدى بنجاح لهجمات على محاور أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تحرز تقدما على محور جنوب دونيتسك، مع استمرار صد الهجمات الأوكرانية على عدة محاور أخرى. وذكرت الوزارة، أن وحدات الجيش الروسي صدت 5 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور نيكولاييف-كريفوي روغ، واضطر العدو للعودة إلى مواقعه.

ونوهت الوزارة بأن القوات الروسية تتقدم في اتجاه جنوب دونيتسك، وحاولت القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد تم كبحه. وكذلك تصدت القوات الروسية لهجمات الجيش الأوكراني بدعم من المرتزقة، على اتجاه كوبيانسك، وتم قتل أكثر من 130 مسلحاً وتدمير مركبتين مدرعتين من طراز HMMWV . واضطرت القوات الأوكرانية للتراجع إلى مواقعها بعد محاولات فاشلة للتقدم في اتجاه كراسنوليمانسكي. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الجيش الروسي، تمكن من تدمير فصيلة راجمات صواريخ "غراد" في منطقة خاركوف وبطارية مدفعية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت الوحدات الروسية، قوات احتياطية أوكرانية حاولت التقدم في جمهورية دونيتسك. وتم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة خيرسون. ووفقا للوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أكثر من 120 شخصا وأربع دبابات على اتجاه كراسنوليمانسكي. واستهدف الجيش الروسي، مواقع قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 ولواء الدفاع الإقليمي رقم 115 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. ودمرت القوات المسلحة الروسية، رادارا مضاد للبطاريات المدفعية من طراز AN / TPQ-37 في دونيتسك، ورادارا لمنظومة "إس-300" في مقاطعة نيكولاييف.