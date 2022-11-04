وكالة الأناضول

أردوغان وغوتيريش يبحثان ملف الحرب الروسية الأوكرانية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحرب الروسية الأوكرانية ومستجدات ممر شحن الحبوب. وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، عبر بيان، أن مباحثات أردوغان وغوتيريش جاءت خلال اتصال هاتفي. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن ارتياحه لعودة ممر الحبوب إلى العمل مرة أخرى، نتيجة الحراك الدبلوماسي لتركيا على أعلى مستوى مع روسيا وأوكرانيا، بعد تعليق موسكو العمل بالاتفاقية. وأكد ضرورة توظيف الجهود خلال الفترة الحالية لتمديد عمل آلية مبادرة شحن الحبوب.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى المساعدات الإنسانية العابرة للحدود المرسلة إلى سوريا، وأعرب عن دعمه القوي لجهود تمديد قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، والذي سينتهي في 10كانون الثاني المقبل.