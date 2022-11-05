TL

قبل ثلاثة وثلاثين عاماً نجح العرب بقيادة السعودية عبر ما عرف باللجنة السداسية ثم الثلاثية المدعومة دولياً بإرساء اتفاق بين المجموعات اللبنانية التي تناحرت على مدى خمسة عشر عاماً في واحدة من أطول الحروب الأهلية فوقّع نواب الأمة الاتفاق التاريخي في مدينة الطائف السعودية اتفاق الطائف ذلك أنهى الحرب وأدخل لبنان مرحلة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي وإعادة إعمار ما تهدم على يد الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

المنار

الحرية الدينية يجب ان تصبح كاملة ولا تقتصر على حرية العبادة، وان لا يكون هناك تمييز او انتهاك لحقوق الانسان الاساسية، كما لا يمكن القضاء على حياة الناس عند فرض العقوبات. هو كلام بابا الفاتيكان الذي صفق له ملك البحرين حمد آل خليفة وجميع المحتفلين باول زيارة للبابا فرنسيس الى الجزيرة الخليجية.

nbn

تجاوز مجلس النواب الرسالة و الحكومة مستمرة في عملها وفق ما ينص الدستور فيما لم يسجل أي جديد على مستوى إستحقاق الإنتخابات الرئاسية اللهم بإستثناء دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة جديدة لإنتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل. أما اللجان النيابية فقد دعيت من قبل رئيس المجلس إلى جلسة مشتركة الاثنين المقبل لدرس مجموعة من المشاريع واقتراحات قوانين.

mtv

الـ "أم تي في" بقدر ما هي صوت الحرية، فانها ايضا صوت السلم الاهلي، وصوت رافض للفتنة، وما تؤمن به ال "ام تي في" يؤمن به معظم الشعب اللبناني.

NTV

مهما كانت اسباب اندلاع الثورة التلفزيونية فإن الظهور على الشاشة لم يكن يوما في اطار صنع المتاريس المرئية واقامة المحاور والتربص كالجبهات وصولاً إلى الفصل بين المتقاتلين من قبل الجيش الذي طلب منه التدخل.

OTV

الحرية في لبنان قدس الأقداس. هكذا كانت، هكذا هي، وهكذا ستبقى… وللجميع من دون تمييز، ووفق المنطق نفسه، لا ينبغي أن يسعى أحد، ولن يقدر أحد أصلا، سواء كان وسيلة إعلامية أو أحد رواد مواقع التواصل، أو أبواق الإعلام، على محاصرة أي رأي سياسي أو تطويقه، بالمباشر حينا، وبوسائل غير مباشرة أحيانا".

LBC

انتظارات لاستحقاقات بارزة إقليميا ودولياً: الانتظار الأول لما ستؤول إليه نتائج الانتخابات الاسرائيلية بعد فوز الليكود بزعامة نتنياهو، وتأثير هذا الفوز على اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل. والانتظار الثاني ، نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية وانعكاس هذه النتائج على علاقة لبنان بدول المنطقة ولاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات.

الميادين

مسيرات حاشدة في طهران إحياءً ليوم مقارعة الاستكبار العالمي.

الجزيرة

وزير الخارجية الأميركي يعرب في اتصال مع لابيد عن خشيته من التصعيد الحاصل في الضفة ويدعو إلى تهدئة الأوضاع

العربية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مواجهة روسيا مع "النظام النازي الجديد" في كييف كانت حتمية.