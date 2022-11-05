لبنان الحر

صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: "بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /22,000,000/$ اثنان وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

صوت لبنان

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والعلامة السيد علي الأمين في ملتقى البحرين للحوار.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في السراي الحكومي صباح اليوم.

اذاعة النور

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لجان المال و ​الموازنة​، الإدارة و ​العدل​، الشؤون الخارجية و المغتربين، الأشغال العامة و النقل والطاقة و المياه، الدفـــــاع الوطني و الداخلية و البلديات، البيئــــة، الإقتصاد الوطني و التجارة والصناعة و التخطيط، ​الصحة العامة​ و العمـل و​الشؤون الإجتماعية​، الزراعة و السياحة، التربيــة و ​التعليم العالي​ و الثقافـــة، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأثنين الواقع فيه 7 تشرين الثاني 2022 وذلك لدرس مشاريـع و إقتراحـات قوانين.

صوت المدى

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه "بتوجيهات من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، بدأت مديرية العناية الطبية، في الوزارة ، ومنذ البارحة مساءً، بالتحقيق في حادثة وفاة الطفل أ.ع، وعمره سنة، في مستشفى في البقاع. وتم الاتصال برئيس مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي، وذلك لان والد الطفل عنصر في قوى الامن. وعلى الفور باشرت مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي في البقاع بالتحقيق في الحادثة بالتعاون مع وزارة الصحة".