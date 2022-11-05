بدأ زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مفاوضات مع حلفائه المتدينين واليمين المتطرف، لتشكيل حكومة قد تكون الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل. ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية الإسرائيلية صورا لنتنياهو مع إيتمار بن غفير، الشخصية اليمينية المتطرفة التي يبدو أنها ستصبح لاعباً رئيسيا في الحكومة الجديدة، وتساءلت "إلى أين يتجهون؟". وفاز نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيست، وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعداً، وحصل الحزبان المتدينان المتشددان "يهودوت هتوراه" لليهود الاشكناز الغربين وحزب "شاس" لليهود الشرقيين (سفراديم)، على 18 مقعداً، كما حصل تحالف اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية"، على14 مقعداأما بالنسبة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد" هناك مستقبل الوسطي فتشير النتائج إلى حصوله على 24 مقعداً لحزبه و51 لكتلته مع حلفائه.

أعلن العدو الإسرائيلي، أن قواته اعترضت صاروخاً واحداً على الأقل أطلق من قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن دوي انفجارين على الأقل سمعا في منطقة غلاف غزة. وأفادت إذاعة العدو الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة بينها نيريم وعين هاشولشا وكيسوفيم. ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون "الجهاد الإسلامي" هو من أطلق الصاروخ رداً على اغتيال أحد قادة الجهاد في جنين في وقت سابق.