حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من تزايد الكوارث المناخية في حال الفشل في التصرف سريعاً لمواجهة التغير المناخي، مشيرة إلى أنه «إذا عملنا معاً، وبجدية وسرعة أكبر، فإن مستقبلاً أكثر اخضراراً وصحة ومرونة لا يزال ممكناً". وأشارت غورغييفا، في بيان صحافي قبل قمة «كوب27» التي تنطلق الأحد المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية، إلى أنه إذا استمر الاحتباس الحراري، يتوقع العلماء المزيد من الكوارث المدمرة على المدى الطويل واضطراب في أنماط الطقس من شأنه أن يدمر الأرواح وسبل العيش ويقلب المجتمعات؛ ما يمكن أن تتبعه هجرات جماعية.

على الرغم من رسائل التحذير التي وصلت إلى تل أبيب من واشنطن وعدة عواصم غربية وعربية وأوروبية تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب، بنيامين نتنياهو، عدم ضم غلاة المتطرفين إلى حكومته، خصوصاً النائب إيتمار بن غفير، أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن "أصدقاء يتفهمون ظروف نتنياهو ولن يقرروا مقاطعته ولا حتى مقاطعة بن غفير في حال تنصيبه وزيراً".