بدأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، زيارة رسمية للبحرين أمس، تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها في فعاليات ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني". وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مقدمة مستقبلي بابا الفاتيكان في مطار الصخير، إضافة إلى الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع باكستان وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، مشيرة إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره.

السعودية: إحباط تهريب أكثر من 3.2 مليون حبة كبتاغون. تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 3,250,000 حبة، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات الواردة إلى المملكة عبر الميناء وأوضحت الهيئة أنه وردت إلى السعودية شاحنة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب، مُخبأة داخل تجويف أرضية الشاحنة، بحيث جرى توزيع الحبوب على امتداد أرضية الشاحنة. وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.