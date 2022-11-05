صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 4/11/2022، دهمت قوة من الجيش في بلدة حوش بردى – بعلبك مزرعة عائدة للمدعو (ع.ع.ز.) الملقب "جبران" وشقيقه (ح.ع.ز.) من دون العثور عليهما وضبطت داخلها معملاً لتصنيع المخدرات. كما ضبطت كمية من حشيشة الكيف وآلات لتصنيع المخدرات وأمتعه عسكرية وذخائر حربية. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 4/11/2022، وأثناء ملاحقة دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل لبنان المطلوب (ح.ز.) لدى فراره بسيارة يقودها شخص آخر، وعند محاولة توقيفه، أطلق النار على عناصر الدورية وأصاب أحد العسكريين بجروح، فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى مقتله وتوقيف من كان برفقته.

والمذكور (ح.ز.) مطلوب بموجب ٢١ مذكرة توقيف لارتكابه عدة جرائم أهمها قتل أحد الأشخاص في منطقة البقاع وإطلاق النار على دوريات أمنية وتهريب أحد أخطر تجار المخدرات الملقب "أبو سلة" وتجارة الأسلحة وإدارة شبكات للإتجار بالمخدرات وترويجها في أكثر من منطقة لبنانية. ضُبِط سلاحه المستخدَم في إطلاق النار إضافة إلى أوراق ثبوتية مزورة وكمية من المخدرات ومبلغ مالي. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 3/11/2022 الساعة 10.40، خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى حامات ونفذت طيراناً دائرياً فوق كافة المناطق اللبنانية، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11.10 من فوق البحر غرب مدينة بيروت. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: بتاريخ 3/11/2022 الساعة 10.35 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة وصولاً حتى مدينة بيروت، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا، وعالية ، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14.55 من فوق البحر غرب بلدة الدامور. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.