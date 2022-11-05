تناولت الصحف الصادرة اليوم مؤتمر الطائف، ودعوة السفيرة الأميركية، وملتقى البحرين للحوار، والكابتيال كونترول، والامن الممسوك، بالإضافة إلى كتاب الرئيس نجيب ميقاتي، ومكافحة وباء الكوليرا، وقمة المناخ.

مؤتمر الطائف

في ظل الفراغ الرئاسي وفي انتظار جلسة الانتخاب الجديدة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل، تتجه الانظار الى مؤتمر الاونيسكو. في السياق، استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تطرق البحث الى موضوع "اتفاق الطائف"، في ضوء اللقاء الذي تقيمه السفارة السعودية.

دعوة السفيرة الأمريكية

على الخط الرئاسي، دخلت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، اذ دعت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يضع مصالح لبنان أولاً، في حساباته، ويكون قادراً على الحديث مع المجتمع الدولي.

وبالنسبة لحزب الله صرحت شيا بأنه "لا أجادل في أن حزب الله يمكن أن يكون براغماتيا أحيانا ولكنني لست في موقع يمكن أن يقيم مدى براغماتيهم في موضوع اتفاق الترسيم لأننا لا نتحدث معهم ولا حتى عبر وسطاء".

ووصفت السفير شيا في لقاء مع عدد من الإعلاميين، اتفاق ترسيم الحدود بأن اتفاق تاريخي، مطالبة بأخذ روحية بروحية في معالجة مشكلات أخرى عالقة. مشيرة الى ان الاتفاق قد يكون ارضية لتفاهمات في المستقبل. وقالت: لبنان بحاجة ماسة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشروطه الثمانية، واعتبرت ان قرض الـ3 مليارات، ليس هو الاساس فالأهم من الاموال، هو الاتفاق لانه يأتي بالاستثمارات لاحقاً بحد ذاته.

ورمت المسؤولية في ما خصَّ استجرار الغاز والكهرباء، على وزارة الطاقة، اذ طالت المفاوضات، وطالبت بتحسين الجباية، وانشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وهما شرطان يطالب بهما البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم.

ملتقى البحرين للحوار

التقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقبال الملك لرؤساء الكنائس المشاركين في أعمال" ملتقى البحرين للحوار"، حيث دار الحديث بينهما عن الأوضاع في لبنان. وقد شدد ابن عيسى على محبته وقربه من لبنان وشعبه، معرباً عن أسفه لما بلغت اليه الحال فيه. وأضاف متوجها الى البطريرك الراعي "نحن نتابع مواقفكَ وكلماتكَ ونرى فيها مصلحة كبرى للبنان هذا البلد الذي يسبب لنا وضعه الحالي جرحا في القلب"، مؤكداً أنّ "نحن العرب لن نترك لبنان الذي نحبه كثيراً".

الكابيتال كونترول

اقتصاديا، وعشية مناقشة اللجان النيابية المشتركة الكابيتال كونترول الاثنين، صدر جدول جديد لأسعار المحروقات امس، لحظ ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين بنوعَيه 9 آلاف ليرة، أمّا سعر صفيحة المازوت فتراجع 13 ألف ليرة، وقارورة الغاز 3 آلاف.

الامن الممسوك

وفي وقت بقيت اصداء الفوضى التي شهدتها محطة ام تي في مساء اول امس بفعل غضب مناصري التيار الوطني الحر من المحطة، تتردد مثيرة موجة ردود فعل مستنكرة ومتضامنة مع المحطة ومع الحريات، اجتمع الرئيس ميقاتي امس مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وتم البحث في الوضع الامني وعمل وزارة الداخلية. وشدد مولوي على “الامساك بالأمن خصوصا في هذه المرحلة”.. الى ذلك، اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الإعلام زياد مكاري وتم خلال اللقاء البحث في شؤون سياسية واعلامية. كما التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم خلال اللقاء عرض للتطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية.

كتاب الرئيس نجيب ميقاتي

وجه رئيس الحكومة كتابا الى كل من وزارات الداخلية والبلديات والمالية (ادارة الجمارك) والدفاع الوطني والعدل والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والنيابة العامة التمييزية، يتعلق بإدخال بضائع من دون استيفاء الرسوم المفروضة، جاء فيه: صرح أحد النواب بأن في مرفأ بيروت مافيا تقوم بإخراج أي كونتينر وتوصله لأي تاجر مقابل 5 إلى 10 الآف دولار من دون المرور بالجمارك. للتفضل بالاطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة بالسرعة الممكنة بإشراف القضاء المختص والإفادة.

مكافحة وباء الكوليرا

واصل الرئيس نجيب ميقاتي معالجة القضايا الملحة، فترأس امس، اجتماعا لممثلي الدول والهيئات المانحة من اجل مكافحة وباء الكوليرا، وشارك فيه وزير الصحة فراس الأبيض، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض وسفراء: الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، بريطانيا، الصين، الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، سويسرا، النمسا، استراليا، المانيا، الدانمارك، ايطاليا، كندا، المملكة العربية السعودية، القائم بأعمال سفارة الكويت، السكرتيرة الاولى لسفارة اليابان، القائم بأعمال سفارة النروج وممثلون عن البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، اليونيسف، ووحدة إدارة المخاطر والكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الانماء والاعمار.

قمة المناخ

ذكرت الصحف ان الرئيس ميقاتي يغادر بيروت نهاية الاسبوع المقبل متوجها الى مصر حيث يشارك في قمة المناخ التي تعقد هذا العام في شرم الشيخ، وسيعقد هناك لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستكملان خلاله المباحثات التي عقداها في الجزائر على هامش مشاركتهما في القمة العربية، وقد اكد السيسي دعم ومساعدة لبنان في اي مجال يطلبه ودعا الى انتخاب رئيس جمهورية يجمع اللبنانيين ويضع لبنان على سكة الانقاذ.