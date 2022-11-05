اللواء/ عمر البردان

قال أن منتدى دعم اتفاق الطائف الذي دعت إليه سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، في قصر الأونيسكو، غداً، يشكل حدثاً بالغ الأهمية، في ظل الظروف الدقيقة التي يمرُّ بها لبنان، وفي حمأة الضغوطات التي تمارسها جهات داخلية وخارجية، مستهدفة النظام اللبناني الذي أرسى هذا الاتفاق دعائمه وأسسه المتينة، منذ إقراره، بدعم عربي ودولي. ويأتي هذا المنتدى الذي قام سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، بجهود مضنية للتحضير له، والإعداد لإنجاحه على كافة المستويات، من خلال دعوة شخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية ونقابية وإعلامية، في إطار حشد أكبر دعم ممكن، للتأكيد على أن المظلة العربية والدولية لهذا الاتفاق لا زالت موجودة، وأنه لا يمكن لأي طرف داخلي وخارجي، أن يمسّ هذا الاتفاق الذي ارتضاه اللبنانيون دستوراً لبلدهم.

الديار/ جوزف فرح

أوضح أن كل ما جرى خلال السنوات الثلاث الماضية لم يكن لمعالجة الوضع الذي وصل اليه القطاع المصرفي بل ليزيد الطين بلة بدليل ما حدث مع القطاع خلال هذه الفترة حتى وصل القطاع ليكون في مواجهة المودعين الذين سجلوا عدة اقتحامات لنيل ودائعهم ولتكون مقرات وفروع المصارف استحكامات حديدية بعد ان كانت منارة مشعة تنير جمال لبنان اقتصاديا وماليا وبالتالي من المتوقع ان تطول مدة الفراغ المصرفي تبعا لمدة الفراغ الرئاسي والحكومي بعد ان اعلن رئيس المجلس النيابي عن انعقاد جلسة اسبوعيا لانتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لن يجد القطاع الحلول القريبة مما يعني السير كما هو حاليا حتى يخلق الله ما لا تعلمون.