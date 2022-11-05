روسيا اليوم

الدفاع الروسية تستعرض تطورات العملية العسكرية خلال اليوم الماضي

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت من القضاء على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين في اتجاه كوبيانسك. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت مدفعية الجيش الروسي وطائراته الحربية من القضاء على أكثر من 95 عسكرياً أوكرانيا وتدمير 10 مركبات مدرعة في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ. وضربت القوات المسلحة الروسية، ورش تصنيع محركات الصواريخ في مصنع في بافلوغراد، وثلاث ورش عمل في مصنع كومونار في خاركوف بأسلحة عالية الدقة. وتصدت القوات الروسية، لجميع الهجمات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 جندياً أوكرانيًا. ضربت القوات المسلحة الروسية بالصواريخ، مقر إحدى وحدات المرتزقة الأجانب في مقاطعة نيكولاييف. ودمرت أربعة مستودعات ذخيرة أوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خيرسون. وفي هذه المقاطعة اعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسي 9 قذائف من طراز هيمارس وثلاث قذائف من طراز أورغان أطلقتها القوات الأوكرانية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أربع طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون ودونباس.