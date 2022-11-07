TL

شدد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء اليوم في مقر إقامته في شرم الشيخ بمصر، "على ضرورة متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007"، فشدد ميقاتي "على العمل من قبل وزير النقل اللبناني لمتابعة نتائج زيارة الوفد القبرصي إلى لبنان قبل أيام"، مشدداً "على أن لا عراقيل في هذا المجال".

المنار

حياتياً، التحدياتُ مستمرةٌ لا سيما الصحيُّ منها، وتهديدُ الكوليرا في تفاقم بينَ المناطقِ وسطَ تحذيراتٍ من انتشارٍ غيرِ محمودٍ للإصاباتِ في حالِ عدمِ التدخلِ لإزالةِ أسبابِ هذا الوباءِ ومكامنِ تكاثرِه.

nbn

نحوُ أسبوع انقضى على مغادرة الرئيس السابق ميشال عون قصر بعبدا من دون أن يُعثر على أي إشارة إلى إمكان ملء الشغور الرئاسي قريباً.

mtv

دعا البابا فرنسيس السياسيين اللبنانيين إلى "تنحية... مصالحهم الشخصية" والتوصل إلى اتفاق لملء فراغ رئاسة الجمهورية.

وقال البابا في مؤتمر صحافي خلال عودته من رحلته إلى البحرين "أدعو السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والالتفات إلى البلد والتوصل إلى اتفاق".

NTV

لا عاجلاً ولا آجلاً ونَستسمِحُ غِبطةَ البطريركِ الماروني أنه أخطأَ في عبارة “البعضُ ولاؤُه للخارج” لأنّ الكلَّ على هذه اللعنةِ الوطنية من دونِ استثناء ولبنان منذُ عامِ ألفٍ وثمانِمئةٍ وستين إلى اليوم، يَستبيحُه إما حُكْمُ القناصل أو حُكْمُ السِفارات أو يَرتمي في أحضانِ الخارج منَ الاحتلالِ التُركي، إلى الانتدابِ الفرنسي، ومن ثُمَّ الحروب وصولاً إلى الفراغاتِ الرئاسية.

OTV

الماضي مهم، لكنَّ الحاضر والمستقبل أهم.

الماضي مهم بإنجازاته، كي نبني عليها، لكنه مهم أيضاً بإخفاقاته، كي نتعلم منها، من أجل الحاضر والمستقبل.

فالحاضر اللبناني، يريده البعض اليوم نسخة طبق الأصل عن إخفاقات الماضي، لا عن إنجازاته، ليعكس مستقبلُنا حتماً صورة أسوأ من ماضينا.

LBC

رئاسيًا وحكوميًا، لا جديد، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتحرك داخليًا وخارجيًا، وللمرة الثانية بعد انتهاء العهد وبدء الشغور والفراغ، تحرَّكَ خارجيًا، وهذه المرة إلى مصر، بعد الجزائر، للمشاركة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

الميادين

وزارة الدفاع الروسية: مستوى الإشعاع في زابوريجيا طبيعي على الرغم من محاولات أوكرانيا لاستهداف محيط المحطة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية.

الجزيرة

أعلنت الحكومة البريطانية، أن "البلاد ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في أيار بعد 8 أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية".

العربية

دعا الرئيس الأميركي السابق ​دونالد ترامب​، إلى حشد "موجة حمراء عملاقة" من الجمهوريين من أجل ضمان الفوز على الديموقراطيين في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل.