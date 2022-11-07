لبنان الحر

أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في عظة قداس الأحد في بكركي، إلى أنّ ملك البحرين أبدى تضامنه مع لبنان، وقال: "لن اترك لبنان"، وأضاف الراعي أنّ "اللبنانيين في البحرين قالوا لي: نحن ندمع لوضع لبنان".

صوت لبنان

دعا متروبوليت بيروت وتوابعها ​المطران الياس عودة​، النواب، وخصوصاً المسيحيّين منهم، إلى "أن يتّقوا الله ويسمعوا صوت الضمير، وأن يجتمعوا حول فكرة إنقاذ البلد، وأن يكونوا يداً واحدة تُمسك بيد الشعب لتنتشله من الهاوية"، سائلاً: "كيف لزعماء يدّعون المسيحية ويُساهمون في إذلال شعب الله لأنّهم لا يعرفون الله ولا وصاياه؟ يتكلّمون ولا يفعلون. هل المسيحية وعود فارغة؟".

radio orient

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ الى مصر قبل ظهر اليوم، للمشاركة في "مؤتمر أطراف اتفاقية ​الأمم المتحدة​ الإطارية لتغير المناخ ​COP27​"، الذي سيعقد على مدى يومين في شرم الشيخ، بدعوة مشتركة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ والأمم المتحدة.

اذاعة النور

أكد عضو المجلس المركزي في ​حزب الله​ ​الشيخ نبيل قاووق​، أن "لبنان اليوم هو أكثر الدول في المنطقة منعة أمام أكثر حكومة إسرائيلية عدوانية وعنصرية وتطرفية، وهذا دليل على جدوائية ​المقاومة​ التي حصّنت لبنان وجعلته الحلقة الأقوى في الصراع العربي الإسرائيلي، ولذلك، نحن لا نخشى من أي مواقف من "​نتانياهو​" تطال اتفاق ​الترسيم​ للمنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان".

صوت المدى

أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الى "أنني طلبت من رئيس المجلس نبيه بري الاستمرار في جهوده في ما يتعلق بالملف الرئاسي، وقال لي انت ايضاً كنائب لرئيس المجلس عليك القيام بتشاور مع الكتل، وهذا الاسبوع سنتواصل مع الافرقاء لنرى كيف نطلق التشاور اما بطاولة حوار يرأسها بري او بتشاور منفصل بين الجميع لتسهيل انتخاب رئيس".