الجمهورية/ جوني منير

قال إنه صحيح أنّ الحدود اللبنانية الجنوبية، البحرية والبرية أصبحت أكثر استقراراً بعد الترسيم البحري. وصحيح أنّ الملف اللبناني هو من الملفات القليلة التي تحظى بتوافق الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي. وصحيح أيضاً بأنّ الساحة اللبنانية ستكون اقل تأثراً في حال تصاعد العنف مرة جديدة بين ايران والسعودية، الّا انّ الواقعية تفرض على لبنان ان ينتظر بعض الوقت في شغوره الرئاسي وشلّله الحكومي قبل اتضاح المعادلات الإقليمية الجديدة، وحيث قد تتكفل الانهيارات الاقتصادية والمعيشية المتوقعة في تبريد الرؤوس الحامية، وتليين المواقف وإنضاج الظروف، قبل الانطلاق إلى تسوية كاملة ترعى مرحلة إعادة إعمار مؤسسات الدولة بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد.

الديار/ هيام عيد

أوضحت أن الأزمة اللبنانية باتت في عهدة المجتمع الدولي، ولطالما وفي محطات سابقة، تم تدويرها نظراً لحالة الانقسام الحاد بين المقومات اللبنانية، لاسيما في هذه المرحلة الراهنة، وسط حالة الإرباك والضياع بين صفوف الكتل النيابية والتشرذم الحاصل في هذا الإطار، مما يلقى صعوبة واستحالة للتوافق على شخصية رئاسية . ومن هذا المنطلق، فإن الملف الرئاسي بات في عهدة الفرنسيين، ولا يُستبعد ومن خلال المعطيات المتوافرة ، أن يصل لبنان موفد فرنسي، عندما تكون ثمة مؤشرات تشي بتوافق بين واشنطن وباريس ودول أخرى عربية وخليجية، ليتم تسويق التسوية التي ستؤدي إلى إنتاج رئيس جديد للجمهورية، ولكن ليس ثمة ما يشي بأن هذه المسألة باتت قريبة نظراً للاشتباك الدولي والإقليمي. ولذا ثمة ترقب وانتظار، بما معناه انه عندما تتوفر هذه المناخات بين عواصم القرار، عندها تنضج التسوية وينتخب الرئيس العتيد.