TL

دخل لبنان الاسبوع الثاني من الفراغ الرئاسي فيما يشهد منتصفه اولى جلسات انتخاب الرئيس في ظل الفراغ.

بعد دعوة رسمية وجهها رئيس المجلس للنواب لحضور جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل عند الحادية عشرة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

المنار

توصية باعلان حالة الطوارئ لدى الوزارات المعنية، مع تفشي وباء الكوليرا وضعف امكانات المواجهة المحلية، وغياب المؤسسات الدولية المعنية.. هي توصية لجنة الصحة النيابية التي تداعت اليوم لمناقشة تطورات الوباء، فخلصت الى ضرورة الاستنفار، والاستفادة من خطط وتجربة مواجهة جائحة كورونا ..

nbn

اسبوع على الشغور رسميا في رئاسة الجمهورية ويوم الخميس لناظره قريب حيث ستعقد اولى الجلسات في مرحلة خلو سدة الرئاسة والتي تأتي ايضا بعد صرف النظر عن الدعوة إلى الحوار التي كان سيطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد إصرار بعض الكتل النيابية على رفض المشاركة بها.

mtv

منتصف الليلة يكون قد انقضى اسبوع كامل على الشغور الرئاسي. وحتى الان لا مؤشرات الى ان الشغور المذكور سينتهي سريعا. فالحراك السياسي بطيء وغير فاعل، وحركة الاتصالات ليست بمستوى تحديات المرحلة.

NTV

لم تدرج الأوساط الاشتراكية زيارة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني إلى زعيم التقدمي في أطر رئاسية.. بل وضعتها في زاوية التعارف من جانب سفير جديد يستطلع آفاق الزعامات اللبنانية

OTV

رفع البطريرك الماروني الصوت عاليا بقوله ان لبنان في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والإقتصادي ويا ليتهم يسمعون نداء قداسة البابا فرنسيس الذي دعا الى مساعدة لبنان على وقف انهياره.

LBC

المنخفض لم ينخفض كثيرا ، فتنفس اللبنانيون الصعداء و"زمطوا" من حفلة بهدلة على الطرقات، وتفادوا السباحة على الأوتوسترادات، علما أن وزير الأشغال، مشكورا، وضع في صلب أولويته في اليومين الأخيرين تنظيف مجاري المياه المليئة بأوساخ هي من فعل مواطنين لا يؤمنون بثقافة النظافة بل برمي كل شيء من نوافذ السيارات.

الميادين

أشار المتحدث باسم ​الرئاسة الروسية​ "​الكرملين​"، ​ديميتري بيسكوف​، الى أن "​روسيا​ منفتحة على ​المفاوضات​ مع ​أوكرانيا​ لكنها تعتقد أنها مستحيلة الآن بسبب رفض ​كييف​".

الجزيرة

حذرت بيونغ يانغ، من أنها سترد على التدريبات المشتركة بين ​الولايات المتحدة​ و​كوريا الجنوبية​ بإجراءات عسكرية "مستدامة وحازمة وكاسحة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

العربية

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر قمة المناخ "​COP27​" على مستوى القـادة في ​شرم الشيخ​، أن "الإنسانية أمام خيارين إما الزوال أو التعاون، و الخبر السار هو أننا نملك الأدوات التمويلية والتقنية لمواجهة الوضع بفضل التعاون العابر للحدود".