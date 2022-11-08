لبنان الحر

لفت رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله، بعد جلسة اللجنة في المجلس النيابي، بحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ "استكمالا لسلسلة لقاءات في لجنة الصحة النيابية تحديدا حول موضوع "الكوليرا"، كان لنا لقاء مع وزير الصحة الذي وضع اللجنة في أجواء اجتماع اللجنة الوزارية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والادارات المعنية بما يخص "الكوليرا".

صوت لبنان

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال افتتاح مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان لأعمال دورته الخامسة والخمسين في بكركي، الى أنه "إذا ألقينا نظرة على واقعنا في لبنان، نجد بكل أسف أن الذين صنعوا الحرب ما زالوا هم إياهم يحكمون بلادنا. الأمر الذي يشل الدولة بسبب نار الخلافات المشتعلة تحت الرماد، ويشكك الرأي العام الخارجي. ذلك أن من يصنع الحرب لا يستطيع أن يصنع السلام".

radio orient

أشار النّائب وضاح صادق إلى أنّ "مجدّدًا، أثبت المجلس الدستوري، أقلّه حتّى اليوم، أنّه صمد أمام كلّ الضّغوط السّياسيّة لتغيير الوقائع، وردّ كلّ الطّعون المقدَّمة وآخرها الطّعن المقدّم ضدّي من السيّدة زينة منذر"، لافتًا إلى أنّ "ما حصل دليل جديد على أحقّيّة مطالبتنا أن يكون تفسير الدستور من صلاحيّات ومهام المجلس الدستوري، وليس مجلس النواب".

اذاعة النور

أكّدعضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​ميشال موسى​، أنّ "قمة ​شرم الشيخ​ (cop27) لمعالجة مواضيع البيئة وتغير ​المناخ، واحدة من أهمّ الاجتماعات الدّوريّة لتلافي الأضرار المستقبليّة لانبعاثات الغازات الدّفيئة، بوضع اتّفاقات دوليّة ومتابعتها".

صوت المدى

أشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، خلال جلسة ​اللجان المشتركة​ اليوم حول قانون ​الكابيتال كونترول​، الى "اننا كتكتل نتهم بأن هناك ارادة سياسية بعدم اقرار هذا القانون، واذا كان الجميع مستعدون فلنقره اليوم"، سائلاً "القانون مضت عليه ثلاث سنوات وشهر وكان يجب ان يقر منذ وقتها ولم يقر! فماذا نريد برهانا اكثر من ذلك على ما اقول؟".