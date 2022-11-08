علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الاثنين، على أنباء صحفية غربية حول وجود مفاوضات سرّية أو غير مباشرة بين واشنطن وموسكو، قائلا إن "الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف هي كاذبة، ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا المنشور.

اتخذت وزارة الدفاع الروسية خطوة نادرة، ونفت تقارير عن أن "وحدة لمشاة البحرية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في هجوم عديم الجدوى في شرق أوكرانيا"، بحسب وكالة "رويترز.