كشف النائب الكردستاني في البرلمان العراقي عبد السلام برواري، أنّ ما يجري الحديث عنه من استقالة عدد من نواب برلمان الإقليم هو تظاهرة إعلامية وليست استقالات حقيقية. وأوضح أن تلك الإستقالات إعلامية لأنّهم لم يقدّموا استقالاتهم، بل قالوا أنهم سيقاطعون جلسات برلمان الإقليم إعتراضا على تمديد البرلمان لنفسه لمدة عام جديد.

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، عن إسهام السعودية بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعما لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ10 القادمة.

قضت محكمة مصرية بإعدام الطالب إسلام محمد فتحي، شنقاً بعد إدانته بقتل زميلته الطالبة الجامعية سلمى بهجت مع سبق الإصرار والترصد، ليكون هذا هو الحكم الثاني الصادر بعد الحكم بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف، وهي جرائم أثارت حالة من الهلع في الشارع المصري وارتبطت بخلافات وصلت حدتها للقتل بمزاعم "قصص حب".

استأنف مجلس النواب الليبي اجتماعاته، بمقره في مدينة بنغازي في شرق البلاد، في حين يستعد رئيسه عقيلة صالح، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، بوساطة تركية، في محاولة لحسم الخلافات العالقة بينهما حول "القاعدة الدستورية" للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.