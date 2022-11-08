أخبار الخليج - البحرين

مؤتمر كوب 27 ينطلق لإحياء النضال من أجل المناخ وسط تحذيرات من "التقاعس"

انطلق أمس مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ ( كوب 27) في منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، فيما حذر الأمين التنفيذي لتغير المناخ بالأمم المتحدة سيمون ستيل من "التقاعس" عن الحد من الاحترار العالمي.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إنه لن يكون "وصيًا على التقاعس" عن هدف خفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمئة بحلول العام 2030 للحد من الاحتباس الحراري عند 1,5 درجة مئوية فوق مستويات أواخر القرن التاسع عشر.

القدس - فلسطين

الشرقاوي : "بيت مال" القدس حقق نتائج ملموسة في مجالات الدعم الاجتماعي في القدس

اكد الدكتور محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف انه كان لعمل الوكالة المنظم نتائج ملموسة، تضعها في مرتبة متقدمة بين الهيئات والمؤسسات العاملة في مجالات الدعم الاجتماعي في القدس، و جعلها تحظى بتقدير من كبير من قبل المؤسسات العربية والإسلامية ومنها منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية والمؤسسات المقدسية.

جاء ذلك خلال مداخلة قدمها الشرقاوي في فعاليات المؤتمر الدولي حول: "الإعلام والتواصل الإنمائي .. الأدوار في خدمة التنمية.