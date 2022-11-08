الجمهورية – أنطوان فرح

أوضح انه من خلال الأجواء السياسية السائدة، لا يبدو أن حكومة تصريف الأعمال قادرة على استكمال مشروع الإنقاذ قبل إجراء انتخابات رئاسية تعيد الانتظام الى المؤسسة السياسية في البلد. وهذا يعني انه اذا طال أمد الفراغ، فإنّ البلد سيستمر في مساره الانحداري، ولن ينقذه لا الترسيم ولا الإجراءات المؤقتة التي تُتخذ على عجل، وتتسم بالعشوائية أحياناً، فتساهم في تعميق مأساة اللبنانيين بدلاً من تخفيف معاناتهم.

الجمهورية – جورج شاهين

قال أنه إن صَحّت التوقعات في أن مجموعة الأوراق البيض ستتقلّص في الجلسة النيابية بعد غد، والتي خصصت لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، فإنّ ذلك يعني أن التنوّع في أسماء المرشحين سينطلق في شكل وآلية جديدتين لمقاربة الملف المطروح في ظل خلو سدة الرئاسة من شاغلها ودخول البلاد منذ أسبوع مرحلة جديدة تتعدد فيها التعقيدات التي يمكن ان تتلبّس أشكالاً من المطالعات الدستورية والسياسية في ضوء سلسلة من الاجتهادات والفتاوى التي لا تغني فقيرا ولا تشبع جائعا.

نداء الوطن – خالد أبو شقرا

قال: قرش لبنان الأبيض الذي "خبّأه" ذهباً أصفر خالصاً في سبعينات القرن المنصرم، لا يستطيع استخدامه في يومه الأسود الحالي. السبب، لا يعود إلى القانون الصارم رقم 42 الصادر في العام 1986 الذي "يمنع منعاً مطلقاً التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان". إذ إنّ "القانون يمكن تغييره بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب". إنما لفقدان الثقة بالإدارة السياسية والنقدية في البلاد. والخشية من ضياع هذه الثروة، كما ضاعت قبلها ودائع بأكثر من 130 مليار دولار. وأضاف: وجود ثروة ذهبية تقدّر قيمتها بحسب أسعار اليوم بحوالى 15.472 مليار دولار (9 ملايين و221 ألف أونصة * 1678 دولاراً) كانت لتكون نعمة في حال أحسن استخدامها. فمن السهولة بمكان رهن نسبة من الذهب أو حتى تأجيرها، وتأمين مبالغ نقدية كبيرة، لبنان بأمسّ الحاجة إليها لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد من دون تضييع الأصل. أمّا في مثل الظروف الراهنة، فإن العملية ستكون محفوفة بالمخاطر. وقد تكون نقمة على لبنان واللبنانيين.