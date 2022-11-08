وكالة الأناضول

رئيسا وزراء بريطانيا وإيطاليا يناقشان الملف الحقوقي مع السيسي

أعلن رئيسا وزراء بريطانيا وإيطاليا، أن الملف الحقوقي، سيكون على قائمة أجندتهما خلال لقائهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة المناخ (كوب 27) المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في بيان، صدر الاثنين، إن ميلوني "ناقشت قضايا الطاقة وأزمة المناخ والهجرة، إضافة إلى حقوق الإنسان" في محادثاتها مع الرئيس المصري.

وأشار البيان إلى أن ميلوني تطرقت إلى قضيتي المواطنين الإيطاليين جوليو ريجيني وباتريك زكي في محادثاتها مع الرئيس المصري.

وأفرجت السلطات المصرية عن باتريك زكي عام 2021، بعد 22 شهرا من توقيفه على خلفية اتهامات بـ"إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج عن الشؤون الداخلية للبلاد".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مستشار وزير الخارجية الجزائري يقول لـ"سبوتنيك" إن بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء للانضمام لـ"بريكس"

قال مستشار وزير الخارجية الجزائرية، السفير صالح بوشة، إن "الجزائر تقدّمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "بريكس". وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن "بلاده أرسلت رسائل للدول الأعضاء بشأن رغبتها للانضمام للمنظمة".

وقالت المبعوثة الخاصة المكلّفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليلى زروقي، في "فوروم الإذاعة"، إن "الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس"، وفقاً لموقع "الشروق".

وأوضحت زروقي: "كانت لنا فرصة المشاركة في القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في الصين، التي دعا الرئيس الجزائري للمشاركة فيها.