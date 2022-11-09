وكالة الأناضول

أردوغان: نتمنى انضمام السويد للناتو بعد إزالة مخاوفنا الأمنية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد أن تقوم بتبديد الهواجس الأمنية لأنقرة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، عقب لقائهما في أنقرة. وقال الرئيس أردوغان: "السويد تريد الانضمام للناتو من أجل أمنها ونحن نريد منها إزالة مخاوفنا الأمنية". وأكد ضرورة منع التنظيمات الإرهابية مثل "بي كي كي" وامتداداتها و"غولن" من استغلال البيئة الديمقراطية في السويد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الولايات المتحدة تصبح أكبر مورد غاز إلى الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي والطاقة تيم ماكفي، إن الولايات المتحدة أصبحت الآن هي المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لتحل محل روسيا.

وذكر ماكفي في إفادة منتصف النهار للمفوضية الأوروبية: "فيما يتعلق بحجم الغاز، فإن الولايات المتحدة هي الآن مصدرنا الرئيسي لواردات الغاز التي تحل محل الواردات الروسية".

في 25 آذار، أنشأت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على موارد الطاقة من روسيا، من خلال تنويع إمدادات الغاز الطبيعي المسال وتقليل الحاجة إلى الغاز الطبيعي.