الجمهورية/ سعيد مالك

ينعقد المجلس النيابي اليوم، في جلسة مُكرّرة، لانتخاب رئيس عتيد للجمهورية. وفي كلّ مرّة سابقة، كانت الورقة البيضاء تحصد أكبر عدد من الأصوات، يليها المرشّح السيادي النائب ميشال معوّض، وبعده بقية المرشّحين. وفي هذا السياق، تكثُر الأسئلة عن الهدف من الإنتخاب بورقة بيضاء، هل يُعبّر ذلك عن احتجاج؟ وفي وجه مَن؟ هل يُعبّر ذلك عن موقف؟ وفي حّق مَن؟ هل يُعتبر ذلك مُناورة؟ وفي مُقابل مَن؟ وقال مالك إنّ أسلوب التصويت بورقة بيضاء راج بقوّة. خصوصاً، في الدول الديموقراطية. أمّا في لبنان فاعتمدوا الورقة البيضاء في اقتراعهم. لكن ليس كَموقف اعتراضي على المرشّحين والبرامج، إنما كاستراتيجية خبيثة، من قِبل فريق، لِرّص صفوفه في وجه خصومه. ومن قٍبل فريق ثانٍ، لابتزاز حلفائه، لدفعهم إلى تسميته. فاعتمادهم الورقة البيضاء، هدفه تعبيد الطريق أمام مُرشّحهم لتأمين وصوله إلى القصر الجمهوري. وأضاف أنّ هذه المُمارسة الديموقراطية بالاقتراع بورقة بيضاء، وُجِدت للتعبير عن موقف أو اعتراض أو احتجاج على نهج أم ممارسة، ولم تُعتمَد حتى نُناور بها بهدف الإنقضاض على الخصوم في السياسة من جهة، ومن جهة أُخرى لابتزاز الحلفاء. مما يقتضي معه، الإبتعاد عن اعتماد هذا الأسلوب الماكِر، والتوجُّه مُباشرةً إلى المجلس النيابي، باقتراع سليم وانتخاب صريح، ولنُسلِّم جميعاً باللُعبة الديموقراطية. فأساليب المراوغة لن تُجدي نفعاً، والانتخاب بورقة بيضاء لن يُنتِج رئيساً، والانسحاب المُمَنهَج من جلسات الانتخاب، بقصد إفقاد النِصاب، لن يشكّل خلاصاً. وأضاف قائلاً اعلموا أنّ استمراركم في هذا النهج، سيدفع بالبلاد والعباد إلى الهلاك. فلا خلاص للبنان إلاّ بالاحتكام إلى اللعبة الديموقراطية وصندوقة الاقتراع. وأنّ غدًا لِناظره قريب.