وكالة الأناضول

أردوغان يشيد بقرار روسيا الانسحاب من خيرسون الأوكرانية

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقرار روسيا الانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية، واصفا القرار بأنه "إيجابي وهام".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الخميس من مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة، قبيل انطلاقه إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية.

وفيما يخص العلاقات بين تركيا وأرمينيا، قال: "نسعى لكسب أصدقاء وليس لاختلاق أعداء، وخطوات أرمينيا مع أذربيجان تؤثر إيجابا على تحركنا أيضا".

وأضاف أن الجاليات الأرمينية سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة تعمل ضد تطبيع العلاقات (التركية) مع أرمينيا، وهذا يؤثر سلبًا على المسار.