TL

مع طي الفراغ الرئاسي يومه العاشر تأكيد لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انه لا يجوز ان يبقى مقام رئاسة الجمهورية خاليا ولا ليوم واحد داعيا إلى إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة بسرعة فتنتهي حالة تصريف الأعمال.

وإذ أشار إلى أن ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستوريا ووطنيا قال ميقاتي إن هواة التعطيل لا يريدون ان نقوم بواجباتنا.

المنار

ستبقى الورقة البيضاء رفضا واضحا وصريحا لمرشح التحدي كما أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيانها يوم أمس، واذا كان الحوار غير مرغوب فيه من البعض، الا ان رأي الكتلة برئيس الجمهورية هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية ويملك قراره السيادي ويدرك اهمية الدور الوطني للمقاومة، فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء اليها..

nbn

المشهد نفسه يتكرر في مجلس النواب... الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية انتهت الى مثل ما انتهت إليه سابقتها.. وإلى السادسة در الخميس المقبل. هذا المشهد يعكس الحلقة المفرغة التي يدور فيها الاستحقاق الرئاسي في غياب التفاهمات والتوافقات المطلوبة والمحتاجة إلى حوارات لابد منها.

mtv

ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أصدر قرارا بإقفال المنشآت النفطية في العاصمة الثانية الى حين تأمين حراسة مشددة لها، بعد عمليات سرقة متكررة لكميات كبيرة من المازوت وأغطية الخرانات.

NTV

فقد ارتفع عداد الموقوفين في مغارة النافعة إلى خمسة عشر شخصا بينهم رئيس مركز الأوزاعي فيما كشفت مصادر في هذه المنشآت للجديد سرقة خمسمئة ألف ليتر من المازوت والأغطية الحديدية لبعض الخزانات على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذي أزاح الغطاء عن هذه الفضيحة المقدرة بمليون ومئتي ألف دولار قال إن الفوضى عمت بغياب المدير العام السابق للمنشآت النفطية سركيس حليس...

OTV

طمأنة اميركية عبر عنها اموس هوكشتاين لناحية أن بنيامين نتنياهو سيلتزم اتفاق الترسيم، وأن الاستثمارات ستتدفق الى لبنان، الى جانب سامنثا باور التي غادرت لبنان اليوم مشيدة بالاتفاق التاريخي، الذي يشكل خبرا نادرا في المنطقة ولبنان، والذي يمكن ان يقدم فرصة لخروج البلد من دوامة الانهيار، كما قالت من المطار.

LBC

النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يستمع الإثنين إلى القاضية غادة عون في الدعوى المقدمة من الرئيس بري وزوجته، عون محت تغريدتها لكنها غردت يوم أمس في ما يشبه التأكيد على تغريدتها التي محتها، فكتبت: معروف أن هناك تحويلات حصلت بمعزل عن حجمها وارقامها.

الميادين

الانتخابات الإسرائيلية تُعيد إنتاج المأزق الصهيوني

المأزق السياسي للكيان الصهيوني، الذي أظهرته الانتخابات الإسرائيلية، هو الوجه السطحي من المأزق، الذي يُخفي تحته طبقات من المأزق أكثر عُمقاً.

الجزيرة

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية لم تنسحب من خيرسون ولا تزال في المدينة ومحيطها، بينما أعلنت واشنطن ودول غربية أخرى عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.

العربية

بعد أن تبادل طرفا الصراع الروسي الأوكراني الاتهامات على مدى الأسابيع الماضية، بالتخطيط لتدمير سد كاخوفكا الضخم في الجنوب الأوكراني، قطعت كييف الشك باليقين، معتبرة أن مثل تلك الخطوة ستغرق الجنود الروس وتجعل القرم عطشى!