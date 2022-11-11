لبنان الحر

اقتراح باسيل باستبدال فرنجية لا يمر في 8 آذار

يمرّ الخميس تلو الخميس من دون أن ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية، بينما يستمر البلد في التحلل وهو ينتظر الإفراج عن الحل. انه فيلم الشغور إيّاه الذي سبق ان شاهده اللبنانيون مرات ومرات، يُعاد عرضه حالياً بأبطاله المعروفين وأحداثه المتكررة، في صالات النظام السياسي المعطوب.

صوت لبنان

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل:” اننا حاولنا مرارا وتكرارا داخل جلسة انتخاب الرئيس الاستيضاح من رئيس مجلس النواب بشأن المواد الدستورية التي استند عليها بموضوع احتساب النصاب دون جدوى، مطالباً بجواب واضح والا فإن النقاش سيتكرر في كل جلسة.

radio orient

جلسة خامسة.. ولا رئيس. وموعد جديد حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة يوم الخميس المقبل في 17 تشرين الثاني الحالي بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية، نتيجة خروج نواب من بهو القاعة بعد الادلاء بأصواتهم في صندوقة الاقتراع.

وقد افضت الجلسة، الى نيل النائب ميشال معوض: 44 صوتا، ورقة بيضاء 47 صوتا، «لبنان الجديد» 7 أصوات، عصام خليفة: 6 اصوات، زياد بارود صوتا واحدا، زياد حايك صوتا واحدا، «لأجل لبنان» صوتا واحدا وورقة ملغاة.

اذاعة النور

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجميع إلى ألّا يطولَ زمن الفراغ وأن يُصار إلى انتخاب رئيس جديد، وإلى تشكيلِ حكومة جديدة، بسرعة تحمي البلد وتحفظ الدولةَ.موقف ميقاتي جاء في كلمة ألقاها خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية، صباح اليوم، بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

صوت المدى

كشفت قضية مقتل الناشط الامريكي ستيفن ترول على يد مسلحين مجهولين وسط بغداد، عن خلاف شيعي- شيعي بسبب سياسة الحكومة والإطار التنسيقي تجاه الولايات المتحدة.

ويعتقد الإطار التنسيقي ان حادثة الاغتيال الاولى ضد مواطن أجنبي في العراق منذ سنوات، هي رسالة الى محمد السوداني الذي بدأ بالتقرب من واشنطن.