يترقب الأميركيون النتائج النهائية لانتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأميركية، بينما أشاد الرئيس جو بايدن بما اعتبره نجاح حزبه الديمقراطي في صدّ "موجة حمراء" جمهورية، وتحدث سلفه الجمهوري دونالد ترمب عن "نصر كبير جدا".

أعلن "الحرس الثوري" الإيراني، أمس، تدشين صاروخ باليستي فرط صوتي، في خطوةٍ أثارت قلق "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وقال قائد الوحدة الصاروخية في "الحرس" أمير علي حاجي زاده، إن "هذا الصاروخ له سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. ويمكنه أن يستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ"، وفقاً لوكالة "رويترز".

أكد الجيش الروسي أمس الخميس بدء السحب الجزئي لقواته من منطقة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)، في حين أعلنت كييف استعادة 12 بلدة في المنطقة. وجاء هذا التأكيد بعد يوم على إعلان موسكو الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، حيث تقع عاصمة المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الروسية "تجري وحدات الجنود الروس مناورات باتجاه موقع معد لها على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو، بما يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة".